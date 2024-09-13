»³ÅÄÎÃ²ð¡õÌÚÆîÀ²²Æ¡¢¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÙÎÞ¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤3¥«·î¤Ë¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤È½÷Í¥¤ÎÌÚÆîÀ²²Æ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù(Ëè½µ¶âÍË21:00¡Á)¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºÇ½ªÏÃ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
»³ÅÄÎÃ²ð(º¸)¤ÈÌÚÆîÀ²²Æ
¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¼¥íÁÈ¤Î¶µ¼¼¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÃúÇ«¤Ë¼Çµï¤òËÂ¤¤¤À»³ÅÄ¤ÈÌÚÆî¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¶ÜÂô°ì²ÖÌò¤ÎÌÚÆîÀ²²Æ¤µ¤ó¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹!¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤Î¸å¡¢ÎÜÅìÅì°ìÏº´ÆÆÄ¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢À¸ÅÌ¤òÂåÉ½¤·¤ÆÇßÌî¤Ò¤á¹áÌò¤Î¾åºä¼ùÎ¤¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤¿ÌÚÆî¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ïº£¸«¤¿¤éµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ä¤Ä¤À¡Á(¾Ð)¡£²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁá¤¯¤â¤½¤ÎÌÜ¤¬½á¤à¡£ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö1ÏÃ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥¼¥íÁÈ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬Á´¤¯ÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¤É¤ó¤É¤óÇ®ÎÌ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥¼¥íÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ø¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö²æ¤é¤¬²Ã²ìÈþÎíÌò¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹!¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¡¢»³ÅÄ¤âÎÜÅì´ÆÆÄ¤«¤é²ÖÂ«¡¢À¾Ã«æÆÌò¤Î¿åÂôÎÓÂÀÏº¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤ÏÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Ã²ìÈþÎí¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÚÆî¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¶ÜÂô¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÆî¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¶ÜÂô¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î²Ã²ìÈþ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ç®¤¤¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
´¶ÌµÎÌ¤Î»³ÅÄ¤Ï¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù»þÀÞ¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤3¥«·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ®Ä¹¤òÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖËÍ¤ÈÌÚÆî¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ã²ìÈþÉ÷¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡È²¶¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤ªÁ°¤é¤Ï¤³¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤¤!¡É¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿! ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤âËÜÅö¤Ë½ë¤¤Ãæ¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿! ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀèÀ¸¡É¤Î¤è¤¦¤Ë°§»¢¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£»³ÅÄÎÃ²ð
¡ÖËÜÅö¤Ë½ë¤¤Ãæ¡¢À¸ÅÌ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤âËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª½é¤á¤Æ¤³¤Î¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÀèÀ¸Ìò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤âÀµÄ¾¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤½¤³¤ÇÀèÀ¸¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë³°¤·¤¿¤ê¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤³¡Ê¶µÃÅ¡Ë¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¥¼¥íÁÈ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ãç¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤ò·Ð¤Æ¡¢²¿¤«¿´¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é£³¥«·î´Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀèÀ¸¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£Æü¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤È£³¥«·î´Ö³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶Á¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÏ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤ÏÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Ã²ìÈþÎí¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÚÆî¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¶ÜÂô¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÆî¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¶ÜÂô¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î²Ã²ìÈþ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎÜÅì´ÆÆÄ¤¬¾ï¤Ë¶µ»Õ¿Ø¤Ë¤âÀ¸ÅÌ¿Ø¤Ë¤â¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ²Ã²ìÈþ¤È¤·¤Æ¤³¤Î£³¥«·îÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤£³¥«·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ®Ä¹¤òÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖËÍ¤ÈÌÚÆî¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ã²ìÈþÉ÷¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡È²¶¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤ªÁ°¤é¤Ï¤³¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡É¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤âËÜÅö¤Ë½ë¤¤Ãæ¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡û¢£ÌÚÆîÀ²²Æ
¡Ö³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª£±ÏÃ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥¼¥íÁÈ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬Á´¤¯ÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¤É¤ó¤É¤óÇ®ÎÌ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£10Âå¡¢20Âå¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊõ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤Ãç´Ö¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤¿¤·¤Í¡ªº£²ó¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç²Ã²ìÈþÀèÀ¸¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤ä¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤Ë¤½¤Î²Ã²ìÈþÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Ê¬¤òÂç»ö¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
»³ÅÄÎÃ²ð(º¸)¤ÈÌÚÆîÀ²²Æ
¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¼¥íÁÈ¤Î¶µ¼¼¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÃúÇ«¤Ë¼Çµï¤òËÂ¤¤¤À»³ÅÄ¤ÈÌÚÆî¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¶ÜÂô°ì²ÖÌò¤ÎÌÚÆîÀ²²Æ¤µ¤ó¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹!¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤Î¸å¡¢ÎÜÅìÅì°ìÏº´ÆÆÄ¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢À¸ÅÌ¤òÂåÉ½¤·¤ÆÇßÌî¤Ò¤á¹áÌò¤Î¾åºä¼ùÎ¤¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö²æ¤é¤¬²Ã²ìÈþÎíÌò¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹!¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¡¢»³ÅÄ¤âÎÜÅì´ÆÆÄ¤«¤é²ÖÂ«¡¢À¾Ã«æÆÌò¤Î¿åÂôÎÓÂÀÏº¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤ÏÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Ã²ìÈþÎí¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÚÆî¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¶ÜÂô¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÆî¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¶ÜÂô¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î²Ã²ìÈþ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ç®¤¤¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
´¶ÌµÎÌ¤Î»³ÅÄ¤Ï¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù»þÀÞ¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤3¥«·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ®Ä¹¤òÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖËÍ¤ÈÌÚÆî¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ã²ìÈþÉ÷¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡È²¶¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤ªÁ°¤é¤Ï¤³¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤¤!¡É¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿! ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤âËÜÅö¤Ë½ë¤¤Ãæ¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿! ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀèÀ¸¡É¤Î¤è¤¦¤Ë°§»¢¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£»³ÅÄÎÃ²ð
¡ÖËÜÅö¤Ë½ë¤¤Ãæ¡¢À¸ÅÌ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤âËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª½é¤á¤Æ¤³¤Î¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÀèÀ¸Ìò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤âÀµÄ¾¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤½¤³¤ÇÀèÀ¸¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë³°¤·¤¿¤ê¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤³¡Ê¶µÃÅ¡Ë¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¥¼¥íÁÈ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ãç¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤ò·Ð¤Æ¡¢²¿¤«¿´¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é£³¥«·î´Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀèÀ¸¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£Æü¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤È£³¥«·î´Ö³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶Á¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÏ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤ÏÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Ã²ìÈþÎí¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÚÆî¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¶ÜÂô¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÆî¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¶ÜÂô¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î²Ã²ìÈþ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎÜÅì´ÆÆÄ¤¬¾ï¤Ë¶µ»Õ¿Ø¤Ë¤âÀ¸ÅÌ¿Ø¤Ë¤â¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ²Ã²ìÈþ¤È¤·¤Æ¤³¤Î£³¥«·îÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤£³¥«·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ®Ä¹¤òÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖËÍ¤ÈÌÚÆî¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ã²ìÈþÉ÷¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡È²¶¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤ªÁ°¤é¤Ï¤³¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡É¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤âËÜÅö¤Ë½ë¤¤Ãæ¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡û¢£ÌÚÆîÀ²²Æ
¡Ö³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª£±ÏÃ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥¼¥íÁÈ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬Á´¤¯ÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¤É¤ó¤É¤óÇ®ÎÌ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£10Âå¡¢20Âå¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊõ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤Ãç´Ö¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤¿¤·¤Í¡ªº£²ó¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç²Ã²ìÈþÀèÀ¸¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤ä¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤Ë¤½¤Î²Ã²ìÈþÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Ê¬¤òÂç»ö¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó