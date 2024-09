源氏物語の「英語版」に出てくる「スカーフ」という訳語…それが作品にもたらした「思いがけない効果」

「源氏物語」は、今から100年前、イギリスの東洋学者であるアーサー・ウェイリーによって英訳され、世界で大反響をもって迎えられました。

そのウェイリー版「源氏物語」を現代日本語に翻訳した毬矢まりえさん、森山恵さんのお二人が、翻訳を通じて出会ったさまざまな発見を描いた『レディ・ムラサキのティーパーティ らせん訳「源氏物語」』が話題です。

そんな本書の驚くべき発見の一つは、ウェイリー版「源氏物語」とシェイクスピアの意外な結びつきです。著者が「源氏物語」の「空蟬」のエピソードからシェイクスピアの影響を読み解いていく注目の場面を、本書から抜粋してお届けします。

デズデモーナのハンカチーフ

ある日ゲンジは、方違えにこと寄せて立ち寄った邸で、ある女性に思いを掛ける。のちに空蟬/ウツセミと呼ばれるようになるひとである。部屋へと忍んでゆくゲンジ。ウツセミは、思いがけない貴公子の闖入(ちんにゅう)に動顚する。自分は身分違いの女、しかも人妻なのだ。けれど逃げ場はない。とうとう一夜を共にすることになる。

その後も言い寄るゲンジに心動かされはしても、恋の戯れに身を任すまいとする。ウツセミの決意は固く、届く手紙にもよそよそしい。三度目にゲンジが邸を訪れたときにはふたたびの侵入を恐れ、「生絹(すずし)なる単衣(ひとへ)をひとつ着て」、素早く部屋から滑り出る。

しかし逃げ去るとき、一枚の薄衣を脱ぎ落とすのである。落としたのは「小袿(こうちぎ)」と呼ばれる平安時代の衣で、表と下衣のあいだ肌身近くつけるものだが、夜にはただうち掛けていたのかもしれない。ゲンジは蛻(もぬけ)の殻の寝所に小袿を発見する。そして大切に持ち帰ると、自分の夜衣のした、肌身につけて愛しむのである。一枚のはかない絹がなんとも艶めかしい。

さてウェイリーは、この薄衣をなんと訳しているか。

この場面よりも前、「帚木/ブルーム・ツリー」帖にはじめて登場したときから、ウェイリーは彼女にUtsusemi/ウツセミの名を与え、「空蟬」帖では以下のような注をつけている。「この名はcicada〔蟬〕の意味。物語のこの先、彼女が「蟬が殻を脱ぎ捨てるように」スカーフを落とし逃げ去ったというエピソードが語られ、それ以降彼女はウツセミの名で呼ばれる。英語の文法上、この時点で名前が必要となったので、わたしはここでウツセミの名を出すことにした」。

英語の文法についての注記も興味深いものであるけれど、いま注目したいのは、そう、ウェイリーが小袿をスカーフに置き換えて翻訳したことだろう。ゲンジが落とし物に添えて送ったうたも、むろんスカーフとなっている。

――スカーフですって。これもシェイクスピアよね

――そう、『オセロー』でしょう

――そうそう、デズデモーナのハンカチよね?

――ウェイリー先生、そうですよね?

――小袿をシルクのスカーフにすると、女性の首筋や胸、滑らかな肌のよう

――『オセロー』の連想から、ウツセミの心情も伝わります

――あら、ウェイリー先生がデズデモーナの「柳のうた」を呟いているみたいよ……

Sing willow, willow, willow;

Prithee, hie thee; he'll come anon: ─

Sing all a green willow must be my garland.

Let nobody blame him; his scorn I approve, ─

シェイクスピア四大悲劇のひとつ『オセロー』では、デズデモーナは夫のオセローからのはじめての贈りものを、彼の愛の証しとしてかた時も離さず大切にしている。苺模様のハンカチである。劇中の台詞を借りれば、「いつだって肌身離さずお待ちになって、/キスをしたり話しかけたり」している。それであるのに、なんと不用意にも落としてしまう。これをきっかけにオセローは奸計に陥り、デズデモーナは悲劇的破滅へと向かっていく。『オセロー』が「ハンカチの悲劇」とも呼ばれる所以である。

シェイクスピアの時代、ハンカチは富の代名詞とされるほど大変高価だったという。稀少なシルク地に金糸銀糸の刺繡やレースを施した芸術品、宝石を縫いつけたものまであったとか。ハンカチを手にした肖像画が多いことからも、ハンカチがいかに瀟洒で贅沢な品であったかが見てとれる。

と同時に、ハンカチにはもうひとつの側面があった。『オセロー』の舞台でもあるヴェネツィア貴族のあいだでは、結婚を勝ち取る道具のひとつでもあったという。もし娘の両親から結婚に反対された場合、娘が身から離さず持つハンカチを教会の聖堂で奪う、という強硬手段があった。ハンカチを奪われるというのは、名誉、貞節を汚されることと同意だったのだろう。両親も結婚を許さざるをえない。それほどにハンカチは肌と同等のものだったという。

しかもデズデモーナのハンカチは苺の柄。白い布に点々と紅い苺の模様が散っているのである。これは血を思わせないだろうか。(中略)

いずれにしても、ハンカチもスカーフも、小袿と同様に女性の肌に近いものであり、それを落とすことによって運命が劇的に転換するのである。おそらくウェイリー訳の源氏物語を読んだ当時の読者も、ウツセミの落とすスカーフにデズデモーナのハンカチーフを見て、愛と嫉妬、その行き違いの哀しみ、悲劇を読み取ったのではないだろうか。

