¡ÚÀËÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¡ÛÍ¦Âà¤Î¸©´ô¾¦¡¦ÃÃ¼£¼Ë¹ª´ÆÆÄ¤Î»ýÏÀ¡ÖÃÏÊýÂç²ñ¡¢¹Ã»Ò±à¤Î·è¾¡¤Ç¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡×¡Öµå¿ôÀ©¸Â¤è¤ê¥Ù¥ó¥ÁÏÈ³ÈÂç¤ò¡×
¡¡¹â¹»Ìîµå³¦¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ê¡¢Ì¾¾¤¬Í¦Âà¤·¤¿¡£¸©Î©´ôÉì¾¦¶È¤ÎÃÃ¼£¼Ë¹ª´ÆÆÄ¡Ê73¡Ë¤À¡£NHK²òÀâ¼Ô»þÂå¤Ï²¹¸ü¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢·§ËÜ¡¦½¨³Ù´Û¤òÎ¨¤¤¤Æ3µ¨Ï¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿2016¡Á2017Ç¯º¢¤Ï¡¢¥µ¥¤¥óÅð¤ßÌäÂê¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¤ê¡¢ÅÁÅý¹»¤ËÍÍø¤ÊÈ½Äê¤ò¤¹¤ë·§ËÜ¤Îµå¿³¤òÈãÈ½¤·¤¿¤ê¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¸ÀÆ°¤¬Â³¤¡¢¡È·ù¤ï¤ì¤ë´ÆÆÄ¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¡£¤¬¡¢·úÁ°¤·¤«¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤´ÆÆÄ¤è¤ê¤è¤Û¤É¡¢¹¥´Á¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¤«¤é¤ÏÊì¹»¡¦¸©´ô¾¦¤òÎ¨¤¤¤Æ½Õ²Æ3ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±à¤ËÆ³¤¤¤¿¡£½¢Ç¤Åö½é¤è¤ê¡¢³Ø¹»ÁÏÎ©120¼þÇ¯¤Ë¤·¤ÆÌîµåÉô¤ÎÁÏÉô100Ç¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤ò´ÆÆÄ°úÂà¤ÎÌÜ½è¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¸ø¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤ÈÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£Í¦Âà¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿º£²Æ¤Ï´ôÉìÂç²ñ·è¾¡¤Ç¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë´ôÉì¾ëËÌ¤ËÇÔ¤ì¡¢À»ÃÏ¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡ÈÃÃ¼£¼ËÀá¡É¤Ï·òºß¤À¡£
¡Ö¸Ï¤ìÍÕ¤¬É÷¤ËÉñ¤Ã¤ÆÊ´¡¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£120¡ó¾¡¤Æ¤ë¼«¿È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆþ¤ë¤ÈÌîµå¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Éé¤±¤¿¤Î¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÊýÂç²ñ¡¢¹Ã»Ò±à¤È¤â¤Ë·è¾¡¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¹ñºÝ¤È´ØÅì°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤Î¹Ã»Ò±à·è¾¡¤ò¸«¤Æ¤â¡¢0ÂÐ0¤Ç¶ÛÇ÷¤·¤¿»î¹ç¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÌµÍý¤ä¤ê·èÃå¤òÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×À¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Î´ÆÆÄ¤¿¤ë¤â¤Î¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ë¤ÏÀäÂÐÉþ½¾¤À¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ÃÃ¼£¼Ë´ÆÆÄ¤Ï¹âÌîÏ¢¤Î·èÄê¤Ë¤â´÷Øß¤Î¤Ê¤¤°Õ¸«¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£Í¦Âà²ñ¸«¤ÎÁ°¤ËË¬¤Í¤¿¸©´ô¾¦¤Î´ÆÆÄ¼¼¤Ç¡¢±½¤µ¤ì¤ë¡Ö7²óÀ©Æ³Æþ¡×¡Ö¥É¡¼¥àµå¾ì¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö7²óÀ©¤ò¹Í¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£»î¹ç»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥³¡¼¥ë¥ÉÀ©¤òÆ³Æþ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢7²ó7ÅÀº¹¤À¤È¹â¹»À¸¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢10ÅÀº¹¤Ë¡£Åê¼ê¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢µå¿ôÀ©¸Â¤è¤ê¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ç¤¤ëÁª¼êÏÈ¤ò¸½ºß¤Î20¿Í¤«¤é25¿Í¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢DHÀ©¤òÆ³Æþ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¥É¡¼¥à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¡£¡Ê100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ë¹Ã»Ò±à¤À¤«¤é°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¸½¾õ¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï5²ó½ªÎ»»þ¤Ë10Ê¬´Ö¤Î¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤êÂ¤¬áÛ¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤â½½Ê¬¤Ë»þ´Ö¤¬³ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢»î¹ç»þ´Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Î»î¹ç¤¬Áý¤¨¡¢2»þ´Ö¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Âç²ñÆüÄø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢±«¤Ë¤è¤ë½ç±ä¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Âç²ñ½ªÈ×¤Ë3Æü´Ö¤ÎµÙÍÜÆü¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¼ê¤Î3Ï¢Åê¤ä4Ï¢Åê¤Ï¤Þ¤ºµ¯¤³¤êÆÀ¤Ê¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¡£
¡¡½½Ê¬¤Ë¹â¹»µå»ù¤ÎÂÎÄ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾õ¶·¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Âç²ñ¤«¤é¤ÏºÇ½é¤Î3Æü´Ö¤À¤±2ÉôÀ©¤¬»î¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö2ÉôÀ©¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¹â¹»µå»ù¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦½½Ê¬¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤äÀ¤ÏÀ¤ò¤³¤ì°Ê¾å¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¹â¹»Ìîµå³¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÀËÊÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌ¤Äê¡×¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢½¨³Ù´Û½¢Ç¤Á°¤ËÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿ËçÊý¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ø¤Îµ¢´Ô¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÌøÀîÍªÆó¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2024Ç¯9·î20¡¦27Æü¹æ