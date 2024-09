日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00〜)では、10月11日に映画『塔の上のラプンツェル』、翌週18日に映画『アリス・イン・ワンダーランド』を放送する。『塔の上のラプンツェル』(左)と『アリス・イン・ワンダーランド』『塔の上のラプンツェル』は、グリム童話『ラプンツェル(長髪姫)』を元に現代の視点を取り入れ、新しい世界へ踏み出す勇気のすばらしさを描いた、ディズニー長編アニメーション第50作の記念作。また、ディズニープリンセスの物語で初めて全面的に3Dを取り入れた作品でもある。長さ70フィート(約21メートル)もの長い金髪を持ち、高い塔に暮らす少女ラプンツェルが、まだ見ぬ世界へのあふれ出る探求心を胸に、閉じ込められていた塔を抜け出し、冒険の中で本来の自分を取り戻していく物語だ。

『アリス・イン・ワンダーランド』は、19世紀中ごろ、イギリスの数学者チャールズ・ラトウィッジ・ドドソンがルイス・キャロルのペンネームで書いた児童小説『不思議の国のアリス』と、その続編『鏡の国のアリス』以来、150年以上、世界中で愛されつづける物語の主人公・アリスの“その後”を、『シザーハンズ』、『チャーリーとチョコレート工場』など、シニカルでファンタジックな独自の映像世界を生み出し続ける奇才、ティム・バートン監督と、そのユニークな世界観を全身で受け止める唯一の盟友、ジョニー・デップとのゴールデン・コンビで描くファンタジー大作だ。【編集部MEMO】『金曜ロードショー』今後のラインナップ・9月13日『今日から俺は!!劇場版』・9月20日『トイ・ストーリー3』 ※本編ノーカット・9月27日『バズ・ライトイヤー』 ※本編ノーカット・初放送・10月4日『名探偵ピカチュウ』 ※本編ノーカット・10月11日『塔の上のラプンツェル』 ※本編ノーカット・10月18日『アリス・イン・ワンダーランド』(C)2023 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved.(C)2010 Disney Enterprises, Inc.