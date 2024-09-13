¥â¥Ç¥ë¤Î°æ¼ê¾åÇù¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¼ãÁðÊª¸ì¡½Îø¤¹¤ë»ÐËå¤ÈÎø¤»¤Ì»ä¡½¡Ù(10·î¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË22:30¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£

(º¸¤«¤é)¿¼ÅÄÎµÀ¸¡¢°æ¼ê¾åÇù¡¢Èª²ê°é

°æ¼ê¾å¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Éþ¾þÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦»Í½÷¡¦²ê(Èª²ê°é)¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦Åí¤Á¤ã¤ó¡£¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É½¢¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹Éþ¾þ³ØÀ¸¡£²ê¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃçÎÉ¤·¤ÎÍ§Ã£¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£¡ÈÎÉ¤«¤é¤Ì¥¦¥ï¥µ¡É¤Î¤¢¤ëÆ±µéÀ¸¡¦¾ÂÅÄÅô»Ê(¿¼ÅÄÎµÀ¸)¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ê¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£

¡û¢£°æ¼ê¾åÇù ¥³¥á¥ó¥È

¤³¤ÎÅÙ¡¢Åí¤Á¤ã¤óÌò¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡¢°æ¼ê¾åÇù¤Ç¤¹¡£

»Í½÷¡¦²ê¤ÎÄÌ¤¦Éþ¾þÀìÌç³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈª²ê°é¤µ¤ó¡¢¿¼ÅÄÎµÀ¸¤µ¤ó¤È¤Ï¼ÂºÝ¤ËÆ±¤¤Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»£±Æ¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£

¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É½¢¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤ÎÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª



(C)Æü¥Æ¥ì