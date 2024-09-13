¥¢¥á¥ê¥«»ÊË¡Ä¹´±¡ÖÀ¯¼£Åª°µÎÏ¤Ë¤Ï¶þ¤·¤Ê¤¤¡×¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»ÊË¡¾ÊÈãÈ½¤òÇ°Æ¬¤«
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¬¡¼¥é¥ó¥É»ÊË¡Ä¹´±¤Ï12Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤ä¤½¤Î»Ù»ý¼Ô¤é¤«¤é¤Î»ÊË¡Åö¶É¤Ø¤ÎÈãÈ½¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÀ¯¼£Åª°µÎÏ¤Ë¤Ï¶þ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¼çºÅ¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¡¢¼«¤é¤¬»ÊË¡¾Ê¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬»ÊË¡¾Ê¤òÉð´ï²½¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤Ï½ÆÃÆ¤Ç·â¤¿¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÊË¡¾Ê¤Î¥¬¡¼¥é¥ó¥ÉÄ¹´±¤Ï12Æü¡¢¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë±éÀâ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¡¼¥é¥ó¥É»ÊË¡Ä¹´±¡§
¤³¤Î3Ç¯È¾¤Î´Ö¡¢»ÊË¡¾Ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÊÛ¸î»Î¡¢ÁÜºº´±¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ÊË¡¾Ê¤¬±¢ËÅÏÀ¤Ë¤è¤ëº¬µò¤Î¤Ê¤¤¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¸À¸ìÆ»ÃÇ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÀ¯¼£Åª°µÎÏ¤Ë¶þ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¡¼¥é¥ó¥É»á¤Ï±éÀâ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾Á°¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤ä¤½¤Î»Ù»ý¼Ô¤òÇ°Æ¬¤Ë¤·¤¿È¯¸À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£