ÀþÏ©Æâ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à»Ñ¤ò±¿Å¾»Î¤¬ÌÜ·â¡Ä20-40Âå°Ì¤ÎÃËÀ¤¬±Ø¤ÇÆÃµÞÎó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´ °ì»þ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»
¡¡12ÆüÌë¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶è¤ÎÌ¾Å´Ì¾¸Å²°ËÜÀþ¡¦ÌÄ³¤±Ø¤ÇÃËÀ¤¬ÅÅ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎÐ¶è¤ÎÌ¾Å´Ì¾¸Å²°ËÜÀþ¡¦ÌÄ³¤±Ø¤Ç12Æü¸á¸å9»þ45Ê¬¤´¤í¡¢¿·±¾ÂÈ¯-Ë¶¶¹Ô¤¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤¬¿Í¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï20Âå～40Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾èµÒ¡¦¾è°÷¤ª¤è¤½370¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ±¿Å¾»Î¤Ï·Ù»¡¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀþÏ©Æâ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¿Í±Æ¤ò¸«¤Ä¤±µÞ¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤¿¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤¬»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¤¤¤½¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÌ¾Å´Ì¾¸Å²°ËÜÀþ¤ÏËÌÀ±Ø¤«¤é¿ÀµÜÁ°±Ø¤Î´Ö¤Ç¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ê±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£