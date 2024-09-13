¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡×ÂçÍðÎ©¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¸øÌÀÅÞÂåÉ½Áª¡×½ÐÇÏ¤Ï1¿Í¡Ä¡ÖÃÓÅÄÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¡×Ë×¸å½é¤ÎÂåÉ½Áª¤Ë¸«¤ë¡Ö¸øÌÀÅÞ¡×¿êÂà
¡¡¸øÌÀÅÞ¤Î»³¸ýÆáÄÅÃËÂåÉ½¡Ê72¡Ë¤Ï9·î4Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢18Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤ëÅÞ¤ÎÂåÉ½Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£8´ü15Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¸øÌÀÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿»³¸ýÂåÉ½¤Ï¡¢¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¤¬³Î¼Â¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ´¶¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡¡ÃÏÌ£¤á¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¡È¸øÌÀÅÞ¼¡´üÂåÉ½¡ÉÀÐ°æ·¼°ì»á
¡¡»³¸ýÂåÉ½¤Î²ñ¸«¤Ï54Ê¬¤ËµÚ¤ó¤À¡£¤½¤ÎËÁÆ¬¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
»³¸ýÂåÉ½¡§¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤Ï½ÐÇÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£18Æü¤¬¸øÌÀÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤Î¼õÉÕÄùÀÚÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»ä¤Ï½ÐÇÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢»ä¤ÎÇ¤´üÃæ¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»³¸ýÂåÉ½¤Ï2009Ç¯¤Î½¢Ç¤°ÊÍè¡¢8´ü15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£
»³¸ýÂåÉ½¡§¸øÌÀÅÞ¤ÏÄêÇ¯À©¤òÀß¤±¤Æ¡¢ÅÞ¤Î³èÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢Á°²ó¤Î»²µÄ±¡¤ÎÁªµó¤Ç¤â»ä¤ÏÄêÇ¯À©¤ÎÎã³°¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÇ¤´ü¤òÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÇÂåÉ½¤ÎÌ³¤á¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤´Â¸ÃÎ¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏµÄ°÷¤ÎÇ¤´üÃæ¤Ë69ºÐ¤«ºß¿¦24Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Áªµó¤Ç¤Ï¸øÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æâµ¬¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß72ºÐ¤Î»³¸ýÂåÉ½¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÄêÇ¯¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
»³¸ýÂåÉ½¡§¤½¤Î´Ö¡¢¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤´ü15Ç¯¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î´Ö¡¢À¤Âå¸òÂå¤¬³Î¼Â¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë»ä¤¬½éÅöÁª¤·¤¿90Ç¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼¡¤Î93Ç¯¤Î¡Ê½°µÄ±¡¡ËÁªµó¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎÂçÉý¤ÊÀ¤Âå¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¡¢°ì»þ´ü¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¤ËÀ¤Âå¤ÎÊÐ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¤¿¤Ó½Å¤Ê¤ë¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¡¢½ç¼¡¡¢¼ã¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¡¢¤¤¤ï¤Ð¿Íºà¤Î¥é¥¤¥ó¤òºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð²á¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ·ø¡¦¼ã¼ê¤Î¿Íºà¤â°é¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿·¤·¤¤¿ØÍÆ¤òÀ°¤¨¤ë¾õ¶·¤¬Íè¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÇ§¼±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½8´ü15Ç¯¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ»³¸ýÂåÉ½¤Ï¡¢´ñÌ¯¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡È60ºÐÂå¡É°Ê²¼¤ËÀ¤Âå¸òÂå
»³¸ýÂåÉ½¡§¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢º£¡¢Æâ³°¤È¤â¤Ë¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¤Âå¸òÂå¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²æ¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î9·î¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¡¢´ßÅÄ¡ÊÊ¸Íº¡ËÁíºÛ¤¬ÉÔ½ÐÇÏÀë¸À¤ò¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë7Ì¾¤ËµÚ¤ÖÁíºÛÁª¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾¾è¤ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤â7Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢º£¡¢±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¸«¤¿¸Â¤ê¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê60ºÐÂå°Ê²¼¤ÎÀ¤Âå¤Ç¼¡¤ÎÀ¯¼£¤¬»Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îð70¤òÄ¶¤¨¤¿»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¾ù¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È·èÃÇ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ï43ºÐ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¦½°µÄ±¡µÄ°÷¡¢Î©Ì±¤ÎÂåÉ½Áª¤Ë¤Ï50ºÐ¤ÎÀô·òÂÀ¡¦¸½ÂåÉ½¡¢½÷À¤Ç¤Ï52ºÐ¤ÎµÈÅÄÀ²Èþ¡¦½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯1·î¤ËÆüËÜ¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ´´Éô²ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÅÄÂ¼ÃÒ»Ò¡¦»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ï59ºÐ¡¢¶¦»ºÅÞ»Ë¾å½é¤Î½÷À°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¡Ô60ºÐÂå°Ê²¼¡Õ¤ÇÀ¤Âå¸òÂå¤ò¿Þ¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿»³¸ýÂåÉ½¼«¿È¤¬72ºÐ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢À¤Âå¸òÂå¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î¼ãÊÖ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¸øÌÀÅÞ´Ø·¸¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö18Æü¤ÎÂåÉ½Áª¤Ë¤ÏÀÐ°æ·¼°ì´´»öÄ¹¡Ê66¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÍýÌðÍý¡È60ºÐÂæ°Ê²¼¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢»Ù»ýÊìÂÎ¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñÆ±ÍÍ¡¢¸øÌÀÅÞ¤âÀ¤Âå¸òÂå¤¬¿Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡66ºÐ¤ÎÀÐ°æ´´»öÄ¹¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÇ¯Îð¤Ç¤ÏÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤¢¤È3Ç¯¡£¤¿¤À¤·¡¢93Ç¯¤Î½°±¡Áª¤¬½éÅöÁª¤À¤«¤éºßÇ¤´ü´Ö¤Ï30Ç¯°Ê¾å¡¢¤¹¤Ç¤ËÄêÇ¯¤Ï²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤Ê¤ÉÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¿·Ê¹³Æ»æ¤Ï¡ÖÂåÉ½Áª¤ÏÀÐ°æ»á°Ê³°¤Ë½ÐÇÏ¤ÎÆ°¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢18Æü¤ËÂåÉ½½¢Ç¤¤¬³ÎÄê¤·¡¢28Æü¤ÎÅÞÂç²ñ¤ÇÀµ¼°¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂåÉ½Áª¤Ê¤É¤Ê¤¤
¡Ö1961Ç¯¤Ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¸øÌÀÀ¯¼£Ï¢ÌÁ¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤óÅÞ¤ÎÂåÉ½¤Þ¤Ç¡¢ºÇ½ª·èÄê¸¢¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÃÓÅÄÂçºîÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¡Ê1928¡Á2023¡Ë¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¸øÌÀÅÞ¤Îµ¬Ìó¤Ë¤Ï¡¢ÂåÉ½¤Î¡ÔÁª½ÐÊýË¡¤Ï¡¢ÅêÉ¼¤Ë¤è¤ëÁªµó¤È¤¹¤ë¡Õ¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Î©¸õÊä¼Ô¤Ï¾ï¤Ë1Ì¾¡£¼Â¼ÁÅª¤ËÁªµó¤Ê¤É¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Í¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÈÌ©¼¼À¯¼£¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¡£»³¸ýÂåÉ½¤âÃÓÅÄ»á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö»³¸ý¤µ¤ó¤Ï90Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ½°±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿»þ¤«¤é¡¢¼¡´üÂåÉ½¸õÊä¤È¤ÎÃÓÅÄ»á¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅìÂçÂ´¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢86Ç¯¤Þ¤ÇÅÞÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿ÃÝÆþµÁ¾¡¤µ¤ó¡Ê1926¡Á2023¡Ë¤ÎÃÏÈ×¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÃæÁªµó¶è¤ÎµìÅìµþ10¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢96Ç¯¤È2000Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ë¾®Áªµó¶è¤ÎÅìµþ17¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿¤â¤Î¤Î2ÅÙÂ³¤±¤ÆÍîÁª¤·¡¢»²µÄ±¡¤Ë°ÈÂØ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£09Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÂÀÅÄ¾¼¹¨ÂåÉ½¡Ê78¡Ë¤Ï¤¸¤á¸øÌÀÅÞ¤Î´´ÉôÁ´°÷¤¬ÍîÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤ËÂåÉ½¤Î¤ªÈ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÇ½é¤«¤éÃÓÅÄ»á¤Î°Õ¸þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÓÅÄ»á¤Ï10Ç¯5·î¤ÎËÜÉô´´Éô²ñ°Ê¹ß¡¢É½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â»³¸ýÂåÉ½¤Ç15Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡£
¤è¤¦¤ä¤¯ÀÚ¤ê½Ð¤»¤¿
¡ÖÅÞÂåÉ½¤Ï·ãÌ³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³¸ý¤µ¤ó¤â¤³¤ó¤Ê¤ËÂ³¤±¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë°ìºòÇ¯¤ÎÅÞÂç²ñ¤Ç¡¢ÄêÇ¯¤Î69ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¡¢¤È¤ê¤ï¤±¾åÁØÉô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ÏÈ´·²¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÃÓÅÄÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Î°Õ¸þ¡Ù¤ÈÁÏ²Á³Ø²ñ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢ÃÇ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î¼ÂÆ¯ÉôÂâ¤Ç¤¢¤ë½÷ÀÉô¤«¤é¤â¡¢¤½¤ÎÍÆËÆ¤È¿ÍÊÁ¤Ç¡È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¤ÈÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£ºòÇ¯¡¢ÃÓÅÄ»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»³¸ý¤µ¤ó¤«¤éÂåÉ½¼Ç¤¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤Ê¤é¤Ð¡¢ÀÐ°æ´´»öÄ¹¤¬ÂåÉ½¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸øÌÀÅÞ»Ë¾å¡¢ÃÓÅÄ»á¤Î°Õ¸þ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤½é¤ÎÂåÉ½¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÀÐ°æ»á¤Ï¼º¸À¤ÈÈ¯¸ÀÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¼¡´ü½°±¡Áª¾®Áªµó¶è¤Î¡È10Áý10¸º¡É¤ËÈ¼¤¦¼«Ì±¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¶¨µÄ¤ÇÄ´À°ÎÏÉÔÂ¤¬ÏªÄè¡¢¤·¤«¤â¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ø¼«¸ø¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ÏÃÏ¤ËÍî¤Á¤¿¡Ù¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤Êü¤Á¡¢Ï¢Î©´Ø·¸¤¬Êø²õ¤·¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ö±é²ñ¤Ç¡Ø¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤Î»þÂå¤Ï·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÎºÒ³²¤Ï¿¹Í§»ö·ï¡Ù¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¼Õºá¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÐ°æ´´»öÄ¹¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÅìµþ½Ð¿È¤ÇÅìÂç¹©³ØÉôÅÚÌÚ²Ê¤òÂ´¶È¡£¿Æ¤âÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Ç³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡Ø¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¸ÍÅÄ¡Ê¾ëÀ»¡ËÀèÀ¸¡Ê1900¡Á1958¡áÁÏ²Á³Ø²ñ2Âå²ñÄ¹¡Ë¤Î¹ÖµÁ¤òÊì¤ÎÇØÃæ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³Ø²ñ¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÅÞÂåÉ½¤¬ÍîÁª¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡ÅìÂç¤«¤é·úÀß¾Ê¡Ê¸½¡¦¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ë¤ËÆþ¾Ê¤·¡¢93Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ËÃæÁªµó¶è¤ÎµìÅìµþ5¶è¤«¤é¸øÌÀÅÞ¸øÇ§¤Ç½ÐÇÏ¤·¤Æ½éÅöÁª¡£°ÂÇÜÆâ³Õ¤Ç¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤òÌ³¤á¡¢3Ç¯11¥«·î¤ÎºßÇ¤´ü´Ö¤ÏÎòÂåºÇÄ¹¡¢2020Ç¯¤«¤é¤Ï¸øÌÀÅÞ´´»öÄ¹¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½é½ÐÇÏ¤Î»þ¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Î3°ÌÅöÁª¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¸å¤ÏÈæÎãÅìµþ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ´±Î½¤Ç¤¹¤«¤é¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Áªµó¤Ë¶¯¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÏÌ£¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç³Ø²ñ½÷ÀÉô¤Ç¤â¤½¤ì¤Û¤É¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¤ÏÁ°½Ò¤Î¡È10Áý¡É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì14¶è¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Ï¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤ÎÈæÎãÆÀÉ¼¿ô¤Î¸º¾¯¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£22Ç¯²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï800ËüÉ¼¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¤¬618ËüÉ¼¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®Áªµó¶è¤Î¸õÊä¤òÁý¤ä¤·¡¢Á´ÂÎ¤ÎµÄÀÊ¿ô¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀÐ°æ´´»öÄ¹¤ò¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡¤¿¤»¤¿¸å¤Ë¡¢»³¸ýÂåÉ½¤«¤éÁµ¾ù¤È¤¤¤¦¶Ú½ñ¤¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤¬½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤»¤º¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬Àè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¸øÌÀÅÞ¤â¡¢ÂåÉ½¸òÂå¤¬Àè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¾®Áªµó¶è¤«¤é¤Ï½é½ÐÇÏ¤À¤¬¡¢ÅÞÂåÉ½¤Î¿È¤Ç¤ÏÁªµó¶è¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤â¤Ê¤¤ÀÐ°æ»á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÍîÁª¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢09Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÏÂÀÅÄÂåÉ½¤âÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í¿ÅÞ¤Ø¤ÎµÕÉ÷¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢ÃÓÅÄÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÁíÁªµó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³Ø²ñ°÷¤Ï¤É¤ì¤À¤±Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£³Ø²ñ¤Î½÷ÀÉô¤«¤é¡ØÃÓÅÄÀèÀ¸¤Î»ØÌ¾¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂåÉ½¤À¤«¤é¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô