ファッションキュレーターの小木“Poggy”基史が、別注アイテムを集めたポップアップストア「POGGYS BOX」を渋谷パルコ2階の「2G POP UP STUDIO」にオープンする。期間は9月14日から16日まで。

第14回目となる今回のPOGGYS BOXは、ブレイクビーツの楽曲からインスパイアされた「You Dont know How Much I Love Fashion」をテーマに開催。ストリートファッションからクラシックテーラードスタイルまで、幅広く洋服を見続けている同氏が本当に欲しいと思う別注アイテムをポップアップ限定で展開する。

アイテムは、国内外のブランドに別注した7アイテムをラインナップ。「ダイリク(DAIRIKU)」は、スカジャンをつなぎに仕立てたオールインワン(13万2000円)のブラックカラーを5着限定で製作し、「ミヤギヒデタカ(MIYAGIHIDETAKA)」はベスト(6万6000円)をブルーのバンダナ柄にカスタムした。「ボーイズ イン トイランド(Boys in Toyland)」と「シャーマー(SHERMER)」のコラボキャップ(8800円)には、同氏が尊敬する映画衣裳デザイナーの名前を刺繍し、「ヘリュー(HEREU)」には「カーハート(Carhartt)」のブラウンダックパンツに合うようなカラーのコンビシューズ(8万3600円)をオーダーした。

そのほか、アニメ制作会社であるタツノコプロダクションとのコラボロングTシャツ(1万5400円)や、「ウチ(Uchi)」が5着限定で製作したNBAのバスケットボールチームのユニフォーム柄を取り入れたリメイクテーラードジャケット(11万円)を展開。また、スニーカーをレジンに閉じ込めて、アートととして蘇らせるプロジェクト「レジンド(RéSind)」のオーナメント作品(13万2000円)も用意する。

◼️「「POGGYS BOX」POP UP EVENT」詳細

期間:2024年9月14日(土)〜9月16日(月‧祝)

会場:2G POP UP STUDIO

所在地:東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 2階

電話:03-6455-3003