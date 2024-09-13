¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È·ÀÌó¹¹¿·¡ªµëÎÁ¤Ï2ÇÜ°Ê¾å¤Ç¡Ö¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤ËÇ÷¤ë¡×³Û¤«
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡×¤È¸ø¼°È¯É½¤·¤¿¡£
Belief in what we do.
Mikel Arteta has committed his future to The Arsenal ✊ pic.twitter.com/fo9zS9jvL5
— Arsenal (@Arsenal) September 12, 2024
2019Ç¯12·î¤Ë¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥ê¤Î¤¢¤È¤ò·Ñ¤°·Á¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î»Ø´ø´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ý¤Á¹þ¤ßÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤à¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÉ¤Å¨¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÀï¤Ã¤¿235»î¹ç¤Ç139¾¡¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Ï¡¢2027Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªÄÂ¶â¤Î³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ØDaily Mail¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯900Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½16.6²¯±ß¡Ë¤«¤é2000Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½36.9²¯±ß¡Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯Êð¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª1Ç¯¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âµë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È²¦
¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤·¡¢¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼¡¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¤è¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ï¸÷±É¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖËèÆüÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¡¹¤È¤È¤â¤ËÌî¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤ë¤³¤È¤ò¹¬±¿¤Ë»×¤¦¡£Âç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ä»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¤â·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×5¤Ä¤Î²¤½£¥Á¡¼¥à