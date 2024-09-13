¥È¥é¥ó¥×»á¡¡¥Ï¥ê¥¹»á¤È¤ÎÆ¤ÏÀºÆÀï¡Ö¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤ÏÌ±¼çÅÞ¥Ï¥ê¥¹»á¤È¤Î2²óÌÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï12Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ç10Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï»ä¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤È¤Î2²óÌÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï10Æü¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¥Ï¥ê¥¹»á¤ÎÄ©È¯¤ò¼õ¤±¤ÆÁá¸ý¤Ç¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤¿¤êµõµ¶¤ÎÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¥Ï¥ê¥¹»á¤Ë·³ÇÛ¤ò¾å¤²¤ëÉ¾²Á¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤ÎºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï47¡ó¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï42¡ó¤Ç¤·¤¿¡£Àè·î²¼½Ü¤ÎÆ±ÍÍ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¥Ï¥ê¥¹»á¤¬45¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï41¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÅêÉ¼Àè¤ò·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤ëÍ¸¢¼Ô¤¬¥Ï¥ê¥¹»á¤ò¹¥°ÕÅª¤Ë¸«¤¿·ë²Ì¤È¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Í¸¢¼Ô¤ò¤¤¤«¤ËÅêÉ¼¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤«¤¬¾¡ÇÔ¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï12Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ç10Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï»ä¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤È¤Î2²óÌÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï10Æü¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¥Ï¥ê¥¹»á¤ÎÄ©È¯¤ò¼õ¤±¤ÆÁá¸ý¤Ç¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤¿¤êµõµ¶¤ÎÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¥Ï¥ê¥¹»á¤Ë·³ÇÛ¤ò¾å¤²¤ëÉ¾²Á¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤ÎºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï47¡ó¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï42¡ó¤Ç¤·¤¿¡£Àè·î²¼½Ü¤ÎÆ±ÍÍ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¥Ï¥ê¥¹»á¤¬45¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï41¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÅêÉ¼Àè¤ò·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤ëÍ¸¢¼Ô¤¬¥Ï¥ê¥¹»á¤ò¹¥°ÕÅª¤Ë¸«¤¿·ë²Ì¤È¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Í¸¢¼Ô¤ò¤¤¤«¤ËÅêÉ¼¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤«¤¬¾¡ÇÔ¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£