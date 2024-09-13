¡ÚÀ©¸Â»þ´Ö10ÉÃ¡ÛÈ¾·Â10cm¤Î±ß¤Î¼þ¤ê¤ÎÄ¹¤µ¤Ï²¿m¡©
ÅìÂçÂ´¥×¥í»»¿ô¹Ö»Õ¤Î¾®¿ùÂóÌé»á¤¬¼¹É®¤·¤¿¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç19¡ß19¤Þ¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤Ë°Å»»¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤Ï¡¢³Ø½¬»²¹Í½ñ¤È¤·¤Æ¡Ö»Ë¾å½é¡×¤È¤Ê¤ë¡Ö2023Ç¯ ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤¿ËÜ¡ÊÇ¯´ÖÁí¹ç1°Ì¡Ë¡×¤ò³ÍÆÀ¡ÊÆüÈÎÄ´¤Ù¡Ë¡£¤½¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤Ç¡¢Ã±°Ì´¹»»¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡¢¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤ËÃ±°Ì¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤¬ÂÔË¾¤Î´©¹Ô¡£Æ±½ñ¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤Î¤ª¤µ¤é¤¤
¤µ¤Ã¤½¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±°Ì´¹»»¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë¡Ö0.07ha¡á¢¢Ö¡×¤Î¢¢¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿ô¤òµá¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Çµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö0.07ha¡á¢¢Ö¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÃ±°Ì¡Öha¤ÈÖ¡×¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¡Ö1ha¡á10000Ö¡×¤Ç¤¹¡£
¢¡Ö1ha¡á10000Ö¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿ô¡Ö1¤È10000¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£1¤ò¡Ö10000ÇÜ¤¹¤ë¡×¤È10000¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê1ha¢ª1¡ß10000¡á10000¢ª10000Ö¡Ë¡£
£¡Ö0.07ha¡á¢¢Ö¡×¤Î0.07¤ò¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡Ö10000ÇÜ¤¹¤ë¡×¤È¡¢700¤È¤Ê¤ê¡¢¢¢¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿ô¤¬700¤Èµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê0.07ha¢ª0.07¡ß10000¡á700¢ª700Ö¡Ë¡£
¤³¤Î¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Ä¹¤µ¡Êcm¡¢m¤Ê¤É¡Ë¡¢½Å¤µ¡Êg¡¢t¤Ê¤É¡Ë¡¢ÌÌÀÑ¡Ê㎠¡¢ha¤Ê¤É¡Ë¡¢ÂÎÀÑ¤ÈÍÆÀÑ¡Ê㎤¡¢L¤Ê¤É¡Ë¤ÎÃ±°Ì¤ò¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë´¹»»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ì¼ê¤ÊÃ±°Ì´¹»»¤òÆÀ°Õ¤Ë¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¿·´©¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤ËÃ±°Ì¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾®³ØÀ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤ÎÇ¾¥È¥ì¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾åµ¤ÎÎã¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö1ha¡á10000Ö¡×¤Ê¤É¤Î¡¢Ã±°Ì¤É¤¦¤·¤Î´Ø·¸¤Î¤ª¤µ¤¨Êý¤Î¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÆ±½ñ¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¾·Â10cm¤Î±ß¤Î¼þ¤ê¤ÎÄ¹¤µ¤Ï²¿m¡©
¤Þ¤º¡¢¼¡¤ÎÌäÂê¤ò¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È¾·Â10cm¤Î±ß¤Î¼þ¤ê¤ÎÄ¹¤µ¤Ï¢¢m¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢±ß¼þÎ¨¤Ï3.14¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î±ß¤ÎÄ¾·Â¤Ï¡¢¡Ê10¡ß2¡á¡Ë20cm¤Ç¤¹¡£
¡Ö±ß¼þ¡áÄ¾·Â¡ß±ß¼þÎ¨¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î±ß¤Î¼þ¤ê¤ÎÄ¹¤µ¤Ï¡¢¡Ê20¡ß3.14¡á¡Ë62.8cm¤Ç¤¹¡£Åú¤¨¤ÎÃ±°Ì¤Ï¡Öm¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö62.8cm¤¬²¿m¤«¡×¤ò¡¢3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¤Çµá¤á¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö62.8cm¡á¢¢m¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÃ±°Ì¡Öcm¤Èm¡×¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¡Ö100cm¡á1m¡×¤Ç¤¹¡£
¢¡Ö100cm¡á1m¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿ô¡Ö100¤È1¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£100¤ò¡Ö100¤Ç³ä¤ë¡×¤È1¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê100cm¢ª100¡à100¡á1¢ª1m¡Ë¡£
£¡Ö62.8cm¡á¢¢m¡×¤Î62.8¤ò¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡Ö100¤Ç³ä¤ë¡×¤È¡¢¢¢¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿ô¤¬0.628¤Èµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê62.8cm¢ª62.8¡à100¡á0.628¢ª0.628m¡Ë¡£
Åú¤¨¤Ï0.628¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ã±°Ì´¹»»¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤ò¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶ì¼ê¤ÊÃ±°Ì´¹»»¤ò¡¢¤¤Ã¤ÈÆÀ°Õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤ËÃ±°Ì¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£