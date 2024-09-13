¡Ú¥×¥í¥ì¥¹¡Û¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ì¥¹¥é¡¼¡¦Å·Î¶¸»°ìÏº ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡ª¡©±ýÇ¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹Ì¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ò´°àú¤ËÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¡ª
¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ì¥¹¥é¡¼¡¦Å·Î¶¸»°ìÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤¬SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï11·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¥×¥í¥ì¥¹Ì¾»î¹ç¡×¤òÂç²»ÎÌ¡¢Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¾å±Ç¤·¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾¥ì¥¹¥é¡¼¤¬Åö»þ¤ò²ó¸Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
º£²ó¡¢Å·Î¶¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾Ò²ð¤ò¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃ´Åö¡£¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ1990Ç¯Âå¤Î¡ÖÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Ãæ·Ñ¡×¤Î1¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿Ê¡ß·Ï¯¤µ¤ó¤¬¡Ö¥×¡¦¥×¡¦¥×¡¦¥×¥í¥ì¥¹¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤ËÅö»þ¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÊüÁ÷¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òº£²ó¡¢Å·Î¶¤µ¤ó¤¬ºÆ¸½¤·¤¿·Á¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎËÁÆ¬¤«¤é¡Ö¥×¡¦¥×¡¦¥×¡¦¥×¥í¥ì¥¹¥Ë¥å¡¼¥¹¡ª¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¸¶¹Æ¤òÃ¸¡¹¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤É¤ß¤Ê¤¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ö¤ê¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¸»¤Á¤ã¤ó¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡ª¥·¥Ö¤¤À¼¡×¡ÖÁ´Á³Ä°¤¼è¤ì¤ë¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤È¶¦¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³«ºÅ¾ðÊó¡ä
Æü»þ:2024Ç¯11·î10Æü¡ÊÆü¡Ë Ãë¤ÎÉô:¤´¤´1»þ³«±é Ìë¤ÎÉô:¤´¤´5»þ³«±é
²ñ¾ì:Åìµþ¡¦Í³ÚÄ® I'M A SHOW¡Ê¥¢¥¤¥Þ¥·¥ç¥¦¡Ë½Ð±é¼Ô:¾®¶¶·úÂÀ¡¢Ê¡ß·Ï¯¡¢Å·Î¶¸»°ìÏº¡¢ÀîÅÄÍøÌÀ¡¢ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Û¤«