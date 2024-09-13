¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê3Ï¢¾¡¡×¡¡2°Ì¹Åç¤ò3¥¿¥Æ¤Ç¥²¡¼¥àº¹4¤Ë¹¤²¤ë¡¡3ÀïÁ´¤Æ¤Ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ÎºäËÜ¤Ë¡ÖÂÎÎÏ¤Î»ý¤Ä¸Â¤ê»È¤¤¤¿¤¤¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í5¡½0¹Åç(12Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
2°Ì¹Åç¤ò3¥¿¥Æ¤·¡¢¥²¡¼¥àº¹¤ò4¤Ë¹¤²¤¿¼ó°Ìµð¿Í¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê3Ï¢¾¡¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2²ó¤Ë2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤ÇµÆÃÓÎÃ²ðÁª¼ê¤Ø¤Î¿½¹ð·É±ó¤ä¡¢8²ó¤Ë¤Ï²ó¤Þ¤¿¤®¤ÇÂçÀªÅê¼ê¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ºÓÇÛ¤¬ÅªÃæ¡£¡ÖÁª¼ê¤¬±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£ºÇ¸å¤Ï¥ß¥¹¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢´Ý¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÀ©¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë2¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤Ã¤¿ÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ã¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¹Åç¤È¤Îº£¥«¡¼¥É3»î¹çÁ´¤Æ¤Ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¡¢Èà¤Ï1ÈÖ¥Ò¥Ã¥ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡£º¤¤Ã¤¿»þ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£ÂÎÎÏ¤Î»ý¤Ä¸Â¤ê»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Ï3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¤Ë1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ç6²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£
11¾¡¤òµó¤²¤¿±¦ÏÓ¤ò¡Ö1ÅÀ¤Ç¤â¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÁ´Á³Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤Î3Ï¢¾¡¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿¤½¤ÎÆü¤½¤ÎÆü¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£