³ÚÅ·¡¦ÅÏÊÕ²Â¡¡²£ÉÍ¹â¤Î¸åÇÚ¡¦¿ù»³·â¤Á¡ÖÄÞº¯»Ä¤»¤¿¡×¡¡Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·7¡Ý3À¾Éð¡Ê2024Ç¯9·î12Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡³ÚÅ·¡¦ÅÏÊÕ²Â¤¬Êì¹»¤Î¸åÇÚ¤Ë¥×¥í¤ÎÀöÎé¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ï²£ÉÍ¹â¤Î¸åÇÚ¤Î¿ù»³¡£2¡½0¤Î4²óÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç½éµå¤ÎÄ¾µå¤òµÕÊý¸þ¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÇÚ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ë¡Ö¸åÇÚ¤«¤é¤Ï¥¿¥³¡ÊËÞÂà¡Ë¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£ÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÄÞº¯¤ò»Ä¤»¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¤³¤Î²ó6°ÂÂÇ¤Ç6ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ï3¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿3°Ì¡¦¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò4¤Ë½Ì¤á¤¿º£¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½¸ÃæÂÇ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¢§³ÚÅ·¡¦Æ£°æ¡Ê7²óÅÓÃæ10°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç9¾¡ÌÜ¡Ë¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢¡Ê7²ó¤ÏÁö¼Ô¤ò»Ä¤·¤Æ¡Ë¾ð¤±¤Ê¤¤·Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£