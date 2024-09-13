¥í¥Ã¥Æ¡¦Ï¯´õ¡¡ºòÇ¯¹õÀ±¤ÎÅ¨ÃÏÅÐÈÄ¤âÌäÂê¤Ê¤·¡¡13Æü¤«¤éÀ¾Éð4Ï¢Àï¤Ç15Æü¤Î3ÀïÌÜ¤ËÀèÈ¯Ç»¸ü
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï13Æü¤«¤é¤Ï¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ÇÀ¾Éð¤È¤Î4Ï¢Àï¡£CS¿Ê½Ð·÷Æâ¤Î3°Ì¥¡¼¥×¤Ø¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÃæ6Æü¤Ç15Æü¤Î3ÀïÌÜ¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±µå¾ì¤Çº£µ¨6ÀïÁ´¾¡¤â¡¢±¦ÏÓ¤Ï½é·Ð¸³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ3²ó3¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿ºòÇ¯9·î17Æü°ÊÍè¤ÎÅÐÈÄ¡£¼´Â¤ÈÃåÃÏÂ¤Îº½¤¬°ã¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×Éý¤ò¶¹¤á¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤âÉÔËÜ°Õ¤ÊÅêµå¤Î¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤¬¾®ÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï¡Ë²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£