¡Ú±£¤·¥Þ¥¤¥¯¡Ûµð¿Í¡¦ÂçÀª¡¡¥¤¥á¥È¥ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê!?¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëþ°÷¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡×
¡¡¡ý³«ÌçÁ°¤Î¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÌµ¿Í¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¸þ¤±¡¢¤Ê¤¼¤«¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿µð¿Í¡¦ÂçÀª¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëþ°÷¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡×¡£¥¤¥á¥È¥ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ýµð¿Í¡¦ÀîÁêÆâÌî¼éÈ÷¥³¡¼¥Á¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼³Ý¤±¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÀîÁê¤µ¡Á¤ó¡¢²¬»³Æî¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡£Êì¹»¤ÎÌ¾¤¬¼ª¤ËÆÏ¤¡¢»×¤ï¤º¤½¤Á¤é¤òÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ý2¡½0¤Î9²ó¤Ë°ìµó9¼ºÅÀ¤ÇÂçµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿»î¹ç¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©³§¤µ¤ó¡¢¤Ê¤ó¤«°Å¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤³¤Á¤é¤¬Îå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¦¤È¤Ï¡Ä¡£