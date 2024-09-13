STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

»¥ËÚ¡¦Ãæ±û·Ù»¡½ð¤Ï2024Ç¯9·î12Æü¸á¸å4»þ35Ê¬¤´¤í¡¢Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç¼«¾Î¡¦°°Àî»Ô¤Ë½»¤àÃË¡Ê¼«¾Î66¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤Ï9·î12Æü¸á¸å4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî5¾òÀ¾5ÃúÌÜ¤ÎÊâÆ»¾å¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ­¡Ê23¡Ë¤Î¸ªÉÕ¶á¤ò¤³¤Ö¤·¤Ç²¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃËÀ­¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡ÖÍ§¿Í¤¬¥¿¥¯¥·ー¤«¤é¹ß¤ê¤¿¿Í¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÈÃËÀ­¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ­¤ÏÍ§¿Í¤È2¿Í¤ÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Î¶á¤¯¤ËÄä¼Ö¤·¤¿¥¿¥¯¥·ー¤«¤éÃË¤¬¹ß¤ê¤Æ¤­¤Æ¡¢ÆÍÁ³ÃËÀ­¤ò²¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃË¤Ï¼ò¤òÂ¿¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¯¥·ーÆâ¤Ç¤Ï¤â¤á»ö¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¶â¤â»ÙÊ§¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·ー¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö²¶¤Ê¤ó¤«¡¢Ã¯¤â²¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£