ÂçÅýÎÎºÊ¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¤È³È»¶¡¡Ê©ºÛÈ½½ê¡¢2¿Í¤ËÇå½þÌ¿Îá
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï12Æü¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤À¤È¤Îµõµ¶¤Î¾ðÊó¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç³È»¶¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢½÷À2¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ë8Àé¥æ¡¼¥í¡ÊÌó126Ëü±ß¡Ë¤ÎÂ»³²Çå½þ¤ò»ÙÊ§¤¦¤è¤¦Ì¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2021Ç¯¡¢¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ß¥·¥§¥ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ËÅê¹Æ¡£¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬2¿Í¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î¼çÄ¥¤Ï22Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Î¿ô½µ´ÖÁ°¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤Ç¤â¶Ë±¦¤ä±¢ËÅÏÀ¼Ô¤Î´Ö¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£