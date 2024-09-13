¡Ú·§ËÜ¶¥ÎØ¡¡ËÜ´ÖÀµÂ§¥³¥é¥à¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©¡×¡Û3R¤ÏÊÒ»³Ä¾¿Í¡¡´¶¿¨¾å¡¹¡ª½à·è¤Ç¤âÃíÌÜ
¡¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àï¤Î½éÆü¤Ï¼ÂÎÏ¼Ô¤¬½çÅö¤ËÇòÀ±¥²¥Ã¥È¡£2R¤ÏÊÒ»³Ä¾¿Í¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸Þ½½Íò¤òÏ¢¤ì¤Æ6ÈÖ¼ê¤«¤é¹ë²÷¤Ë·þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼Ö¤Î¿Ê¤ß¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤ì¤¿¤·¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¾å¡¹¤Î´¶¿¨¡£
¡¡·ãÀï¤Î½à·è¤Ç¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ú3R¡Ûº£°æ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬ÃÊ°ã¤¤¤À¤¬¡¢Æ°¤¾å¡¹¤ÎÊÒ»³¤¬Ç÷¤ë¡£¡Ê5¡Ë¡á¡Ê2¡ËÎ®¤·¤È¡Ê5¡Ë¡Ê7¡Ë¡Ê2¡Ë¤ò¡£
¡¡¡Ú6R¡ÛÃå°Ê¾å¤ËÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤¿¾®Àô¤«¤éÁÀ¤¦¡£¡Ê1¡Ë¤«¤é¡Ê2¡Ë¡Ê3¡Ë¡Ê7¡Ë¤Î2¡¢3Ãå¡£