¡È¥í¥·¥¢¤¬¹õ³¤¤Ç¹òÊªÍ¢Á÷Á¥¤ò¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¡É¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¡¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Î10½¸ÍîÃ¥´Ô¤ÈÈ¯É½
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¹õ³¤¤Ç¹òÊª¤òÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤¿Á¥¤¬¥í¥·¥¢·³¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤Ç12Æü¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬¹õ³¤¤Ç¹òÊª¤òÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±´ÖÁ¥¤ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¹¶·â¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á¥¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÎ³¤¤ò½Ð¤¿Ä¾¸å¤Ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»à½ý¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ó¥Ï³°Áê¤ÏSNS¤Ç¡Ö¹Ò¹Ô¤Î¼«Í³¤ÈÀ¤³¦¤Î¿©ÎÈ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ê¹¶·â¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¤È¤È¤·2·î¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶³«»Ï°Ê¹ß¡¢¹Á¤ËÄäÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¹òÊªÍ¢Á÷Á¥¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³¤¾å¤Ç¤ÎÍ¢Á÷Ãæ¤Ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á¥¤Ï¥«¥ê¥Ö³¤¤Î¹ñ¡Ö¥»¥ó¥È¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Í¥¤¥Ó¥¹¡×Á¥ÀÒ¤Î²ßÊªÁ¥¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆîÉô¥ª¥Ç¡¼¥µ¤Ë¤¢¤ë¥Á¥ç¥ë¥Î¥â¥ë¥¹¥¯¤Î¹Á¤ò½Ð¤¿¤¢¤È¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÉÕ¶á¤Î¹õ³¤³¤°è¤Ç¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï12Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬±Û¶¹¶·â¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢À¾Éô¡¦¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ10¤Î½¸Íî¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü´Ö¤Î¹¶·â¤ÇÃ¥´Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤¬Âçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¿·â¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£