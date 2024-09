ÁàºîÀ­¤È½ÀÆðÀ­¤ò¶Ë¤á¤¿¡ª¥ì¥ª¥Õ¥©¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÖLVF-163C ¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁVTR»°µÓ¡×

レオフォトジャパン は、【LVF-163C ワンタッチVTR三脚のみ】、【LVF-163C+FH-10 ワンタッチVTR三脚雲台セット】、【SPD-02 フットペダル式グランドスプレッダー】を2024年9月24日(火)に発売します。

レオフォトジャパン「LVF-163C ワンタッチVTR三脚」

LVF-163C

LVF-163C+FH-10

SPD-02

<ワンタッチでの素早い設置>

【LVF-163C】では、たった1箇所のロックパーツ操作で全段のロック/アンロックが可能。

これにより、素早く安定した設置が可能となり、撮影準備がスムーズに行えます。

LVF-163C

<ミッドスプレッダーで多様な用途に対応>

【LVF-163C】には、長さ調整が可能なミッドスプレッダーが付属。

このスプレッダーはグランドスプレッダーとしても使用可能で、地面にしっかりと固定することで、安定した撮影が可能です。

<ローアングル撮影も可能>

スプレッダーを取り外すことで、ローアングルでの撮影にも対応可能。

スプレッダーを使用しない場合は、20°、45°、72°の3段階で開脚角度を調整でき、幅広い撮影シーンに対応します。

LVF-163C+FH-10

<豊富なアクセサリー対応>

脚を束ねる胴体部分には、緩み防止機構を備えた3/8インチネジ穴を3か所に搭載。

そのうち2か所はARRI規格にも対応しており、対応するアクセサリーを使用することで意図しないネジの緩みを防ぎ、快適な撮影を実現します。

LVF-163C

<運搬をサポートする回転可能な付属ハンドル【HP-01】>

胴体部分に取り付け可能な付属ハンドルは、3/8インチネジで取付可能。

三脚の運搬や設置に便利です。

また、90°ごとに回転させることもでき、好みに応じた位置調整ができます。

LVF-163C+FH-10

<グランドスプレッダー(別売)の取り付けも可能>

【SPD-02】は、【LVF】【LVC】シリーズ三脚に直接取り付けることができ、三脚設置時の安定性を向上。

ボタンを踏んでのロック解除が可能なため立ったまま操作ができ、スピーディーに設置範囲の変更が行えます。

LVF-163C+FH-10,SPD-02

また、2cmごとに目盛りが設けられているため、10段階で直径を調節することができます。

これにより、設置場所に応じた細かな長さ調整が可能となり、様々な撮影環境で安定した設置を実現します。

SPD-02

<【FH-10】との組み合わせでプロフェッショナルな映像制作>

【LVF-163C】と同時発売の【FH-10】とのセット販売もします。

LVF-163C+FH-10

【LVF-163C】の、一括ロック機構と調整可能なミッドスプレッダーによる素早い設置と安定性。

【FH-10】の、4段階の機械式フリクション調整と8段階のカウンターバランス機能により、滑らかで精密な操作性。

操作性と安定性を兼ね備えたこの組み合わせで、撮影の幅がさらに広がります。

LVF-163C+FH-10

■LVF-163C ワンタッチVTR三脚のみ 商品詳細

発売日 :2024年9月24日

希望小売価格 :82,500円(税込)

耐荷重量 :8kg

重量 :3,580g

伸長 :1,540mm

最低高 :250mm

収納高 :740mm

段数 :3

脚最大径 :16mm

対応ハーフボール径:75mm

■LVF-163C+FH-10 ワンタッチVTR三脚雲台セット 商品詳細

発売日 :2024年9月24日

希望小売価格 :158,400円(税込)

耐荷重量 :8kg

重量 :5,280g(パンハンドルを含む)

伸長 :1,690mm

最低高 :400mm

収納高 :910mm

段数 :3

脚最大径 :16mm

対応ハーフボール径:75mm

付属プレート :PLA-130D(アルカスイス規格)

■SPD-02 フットペダル式グランドスプレッダー 商品詳細

発売日 :2024年9月24日

希望小売価格:33,000円(税込)

対応機種 :LVFシリーズ三脚

LVCシリーズ三脚

重量 :580g

直径 :最大時…1,100mm 最小時…720mm

