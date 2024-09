¾¾ºåµí¤ä°ËÀª³¤Ï·¤ò´®Ç½¤Ç¤­¤ë¡ª°ËÀª¥Ñ¡¼¥ë¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥óÏÂ¿©³¤ Í½Ìó¸ÂÄê²ñÀÊ¡È¶Ë¡É

伊勢パールピアホテル館内レストラン和食海では、2024年9月より、レストラン和食海の予約限定会席“極”を刷新します。

伊勢パールピアホテル レストラン和食海 予約限定会席“極”

伊勢パールピアホテル館内レストラン和食海では、2024年9月より、レストラン和食海の予約限定会席“極”を刷新。

■予約限定会席“極”の詳細

当ホテル最高グレードの予約限定会席“極”。

料理長おすすめのメニューはこちら。

・季節の先付「野菜ムースと鮑のスモーク」」

・季節に応じて内容が変わる「季節の前菜」 9月度はお月見をイメージした百合根団子と十五夜南瓜

・お造りは伊勢海老を含めた三種盛り

・時間をかけて柔らかく煮込んだ「鮑柔らか煮」

・A5ランクの松阪牛と海鮮のしゃぶしゃぶ(写真は海鮮のみ)

・三重県の誇るブランド牛の中でも希少な「特産松阪牛」のステーキ

先付

前菜

造り

鮑料理

海鮮しゃぶ

ステーキ

寿司

〇予約限定会席“極”お品書き

・先付

・前菜

・吸物

・お造り盛り合わせ

・鮑柔らか煮

・海鮮と松阪牛しゃぶしゃぶ

・特産松阪牛ステーキ

・伊勢海老入り赤出汁

・お寿司

・甘味

※仕入状況によって一部変更の可能性があります

〇料理長について

レストラン和食海の料理長・五十嵐は、福島県南会津町出身。

9年間福島県、2年間静岡県での下積みを経て、伊勢パールピアホテルに入社。

当時の料理長の元、和食料理の基本を一から学び直し、2018年より伊勢パールピアホテル和食海の料理長に就任。

現在に至る。

〇予約開始日

2024年9月より予約受付開始

〇プラン名

“極”会席◆料理人が技と贅がおりなす“至高の会席プラン”

〇客室タイプ

スタンダードシングル/デラックスシングル/スタンダードツイン/デラックスツイン/ダブル/コネクト/ジュニアスイート

デラックスツインルーム

コネクティングルーム

〇料金(税込価格)

・1名様1室30,800円〜 ※部屋タイプによって変動します

(料金に会席料理代金が含まれています。)

・予約限定会席“極”19,800円

〇予約

ホームページから予約いただけます。

伊勢パールピアホテル公式HP: https://reserve.489ban.net/client/pearlpier/0/plan

■施設概要

施設名 :伊勢パールピアホテル

所在地 :〒516-0072 三重県伊勢市宮後2丁目26-22

アクセス:近鉄伊勢市駅徒歩2分

駐車場 :立体駐車場 120台(自走式)無料

屋外駐車場 大型バス2台/中型バス1台

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 松阪牛や伊勢海老を堪能できる!伊勢パールピアホテル レストラン和食海 予約限定会席“極” appeared first on Dtimes.