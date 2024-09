制限なくゲーミング体験を向上！Brook Gaming「東京ゲームショウ2024

Brook Gamingは、2024年9月26日から29日まで日本の千葉県・幕張メッセで開催される東京ゲームショウ2024にて、最新のイノベーションを披露します。

Brook Gamingは、2024年9月26日から29日まで日本の千葉県・幕張メッセで開催される東京ゲームショウ2024にて、最新のイノベーションを披露。

アップグレードされたファイティングボードやクロスプラットフォームコンバーターなど、ゲーミングの必需品を網羅したラインアップの発表を予定しています。

Brook Gamingは、日本のゲーミング市場において確固たる信頼を築いており、世界中のゲーミングコミュニティから高い評価を得ています。

最近のEVO JapanやEVO USなどの大規模イベントでも、Brook Gamingの製品はトッププレイヤーによって広く使用されました。

Brook Gamingの製品には、all-buttonアーケードコントローラー、高性能ファイティングボード、コントローラーコンバーター、モンスターオートキャッチャーなどが含まれており、制限なくゲーミング体験を向上させるよう設計されています。

レトロコンソールを最新のコントローラーで強化したり、ゲームに新機能を追加したり、トーナメント用の究極のアーケードスティックを作成したりと、Brook Gamingはゲーマーのニーズに応えるソリューションを提供します。

製品ラインアップに加えて、Brook GamingはM-GAMINGと提携し、Brook Insideのコントローラーを共同開発中です。

米国ラスベガスで開催されたEVO2024の「ストリートファイター6」部門で5位に入賞した日本のプロゲーマー、ネモ選手を迎え、一般公開日の9月28日にブースでBrook Gamingの最新技術を搭載したM-GAMINGの新しいアーケードコントローラーを使用してネモ選手と対戦できます。

また、一般公開日には、Brook Gamingブースの来場者の中から抽選でネモ選手のサイン入りカードなどが当たるチャンスもあります。

■Gen-5XおよびGen-5X mini ファイティングボードの紹介

Gen-5Xシリーズファイティングボードは、PS5、Xbox Series X、Nintendo Switchプラットフォームを完全にサポートし、最新のコンソールゲームをシームレスにコントロールできる画期的なイノベーションです。

現在市場に出回っている製品はPS5の格闘ゲームしかサポートしていませんが、Gen-5XシリーズファイティングボードはすべてのPS5ゲームに対応しています。

さらに、このボードにはRGB LED機能が搭載されており、ユーザーは個性に合わせたロッカーライティングエフェクトをカスタマイズできます。

OLEDスクリーンは明確な設定表示を提供し、正確で便利な調整が可能です。

また、Gen-5Xファイティングボードは、プレイヤーのDIYインストールを容易にするためのコネクターも備えています。

■革命的なBrook Fighter Starburst

Brook Fighter Starburstは、従来の格闘ゲームコントローラーを継ぎながら、現代的なアプローチを提供します。

物理的なジョイスティックのない洗練されたオールデジタルデザインにより、精度、正確性、スピードを向上させる代替のゲームプレイ体験を提供します。

手、手首、肘へのストレスを軽減するエルゴノミックデザインにより、長時間のゲームプレイでも快適さを保証します。

■Wingman FGC 2 コンバーター:プラットフォームの壁を越えて

格闘ゲームコミュニティ向けに特別に設計された新しいWingman FGC 2 コンバーターは、PS5ゲームをプラットフォーム制限なしでプレイするための究極のソリューションです。

以前のWingman FGCはPS5の格闘ゲームしかサポートしていませんでしたが、Wingman FGC 2 コンバーターは135種類以上の公式およびサードパーティ製有線コントローラーをサポートします。

その上、プラグアンドプレイ機能と超低遅延で無類のゲーミング体験を提供。

さらに、Brook Converter Centerのサポートにより、プレイヤーはお気に入りの有線コントローラーにターボ、リマップやマクロ機能を追加できます。

Wingman FGC 2 コンバーターはプレイヤーをプラットフォームの制約から解放し、PS5で好きなコントローラーを選択できるようにします。

■Pocket Auto Catch ND:トレーナーの究極のパートナー

Pocket Auto Catchシリーズの最新モデルであるPocket Auto Catch NDは、Brook Gamingの最も強力なオートキャッチデバイスです。

スマートコネクタなどの革新的な機能により、常にゲームへの接続を維持し、中断のないゲームプレイを保証します。

クイックコネクト機能により、ボタンを押すだけで接続を再確立することができます。

ジムバトルに興味のあるトレーナー向けに、ハイパータップ機能は1秒間に最大8回のタップを可能にし、タップ切り替えはチャージ攻撃の切り替えを容易にし、バトルでの競争力を高めます。

■にゃんこ大戦争向けの革新的なニャンパッド

ニャンパッドは、人気のモバイルゲーム「にゃんこ大戦争」に合わせた最新のソリューションです。

個人化自動出撃の機能により、指の疲労を軽減し、全体的なゲーム体験を向上させます。

ゲームに対応する直感的なボタンで設計されたニャンパッドは、モバイルコントロールからのスムーズな移行を提供し、精密で簡単にプレイヤーの競争力を維持します。

Android、iOSとPCに適用しており、ニャンパッドのシームレスなプラットフォーム切り替えが、さまざまなゲーミングスタイルを支援します。

■東京ゲームショウ2024

Brook Gaming ブース詳細: ホール9 - E02

