最上級馬革を贅沢に使用！MUNEKAWA「Cram Long」第三弾

MUNEKAWA「Cram Long」第三弾

品名:

L字ファスナー長財布 “Cram long” / ホーウィン シェルコードバン×マレンマ

カラー:

ブラック×ブラック / ネイビー×ブルー / バーガンディー×ブラウン

販売個数:

ブラック / 4個

ネイビー / 2個

バーガンディー / 4個

素材:

表地:植物タンニン鞣し馬革(シェルコードバン) / アメリカ

表地(内側):植物タンニン鞣し牛革(マレンマ) / イタリア

裏地:植物タンニン鞣し豚革 / 日本

サイズ:

縦:9cm×横:18cm×厚さ:1.5cm

重量:

約135g

価格:

69,300円(税込)

Munekawa直営店・オンラインショップにて販売中

※完売次第販売終了。

MUNEKAWAは、L字ファスナー長財布「Cram Long」第三弾として、米ホーウィン社の最上級馬革“シェルコードバン”を使用した限定タイプを数量限定で2024年9月4日(水)より販売中。

(69,300円・税込)

キャッシュレスが普及する昨今、財布はますます小型化・機能化が進んでいます。

そんな中、約1年前に登場した「Cram Long」は、長財布というトレンドに逆行するスタイルながらも、販売開始から現在まで予約待ちの状態が続いています。

Cram Longはお客様からの何気ない一言をヒントに製作した財布です。

「ミニウォレットは中身が取り出しにくい」「お札を折らずに綺麗に収納したい」「その上で携帯性も重視したい」といった直営店や百貨店での利用者との会話を通じて、使う人の日々の暮らしに寄り添うデザインを実現しました。

《商品特徴》

(1) 紙幣を折らずに綺麗に収納できる札入れスペース(左右2箇所・紙幣:約30枚収納可能)

(2) 中央に配置した、取り出しやすい小銭入れ(小銭:約30枚収納可能)

(3) 独自構造による10のカードポケット(カード:約16枚収納可能)

(4) ジャケットの内ポケットにも無理なく入るコンパクトなサイズ(縦90mm・横180mm・厚み15mm)

製品外観 縦:9cm×横:18cm

製品外観 厚み:1.5cm

製品内観 札入れ×2 / 小銭入れ×1 / カードポケット×10

製品使用シーン ジャケットの内ポケットやバッグの中にもコンパクトに収まります。

■アメリカ「ホーウィン社」のシェルコードバンを使用

革のダイアモンドとも称される最高級革「コードバン」(馬革)の中でも、限定タイプとなる本製品はアメリカ・シカゴで100年以上続く老舗「ホーウィン社」の商標登録である「ホーウィンシェルコードバン」を表地素材に使用しています。

柔らかくも張りがあり、しっとりとした独特の手触りと光沢感が魅力です。

内側はコードバンとも相性が良くMunekawaスタッフの中でも人気の高いマレンマ、ブッテーロを使用しています。

ネイビー 外側:アメリカ産シェルコードバン・ネイビー 内側:イタリア産植物タンニン鞣し牛革(ブッテーロ)・ブルー

ブラック 外側:アメリカ産シェルコードバン・ブラック 内側:イタリア産植物タンニン鞣し牛革(マレンマ)・ブラック

バーガンディー 外側:アメリカ産シェルコードバン・バーガンディー 内側:イタリア産植物タンニン鞣し牛革(マレンマ)・ブラウン

■1年以上の試行錯誤を繰り返してたどり着いたデザイン

Cram Longの形は何度も試作を行い、完成したサンプルを実際にスタッフが使用してみて改善点を洗い出し、さらに改良を加えるという工程を繰り返して製作。

形が決まってからも各パーツの厚みの微調整を重ね、実に1年近い時間をかけてようやくたどり着いた、収納力・強度・サイズ感を兼ね備えたデザインです。

Munekawaスタッフがひとつひとつ、丁寧に手作業で製造。

革の質感、堅牢性、使い心地の良さを実感していただける一品です。

