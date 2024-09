◇ナ・リーグ ドジャース10−8カブス(2024年9月11日 ロサンゼルス)

ドジャースの大谷翔平投手(30)が11日(日本時間12日)、カブス戦で今季6本目となる先頭打者本塁打の47号ソロを放ち、2回には48盗塁目の二盗を決めた。47本塁打は21年の46本を抜く自己最多で、06年のデービッド・オルティス(レッドソックス)と並ぶDHでのメジャー最多タイ。2安打3打点1盗塁で、104打点はブルワーズ・アダメズを抜き、本塁打とともにリーグトップに立った。

バットを振り抜くと、全速力で走り出した。確信歩きはない。大谷は普段よりも少しスピードに乗って、そのままダイヤモンドを駆け抜けた。

「低い弾道だったので(スタンドまで)行ってくれるか分からなかったけど、手応えは良かった」

衝撃の弾道だった。2点を先制された直後の初回先頭。左腕ウィックスの真ん中の甘いスライダーを強振した。角度19度の低弾道が、そのまま右中間席最前列の「ホームランシート」に着弾。本塁打では自身3番目に速い118・1マイル(約190キロ)の弾丸ライナーだった。「トップスピンで打球速度190キロ。普通は二塁打だが、ショウ(大谷)は本塁打になる」とデーブ・ロバーツ監督も驚いた通算12度目の先頭弾。この回4発5得点での逆転劇の口火だった。

21年の46本塁打を超える自己新の47号。06年オルティスのDH最多本塁打(同年54本塁打中DHで47本)にも並んだ。これまでDHのMVP受賞者はいないが、新記録となれば3度目の栄冠への追い風。レンジャーズなどで活躍した韓国出身の秋信守(チュ・シンス)のアジア出身選手最多に並ぶメジャー通算218号でもあった。四球で出塁した2回は48盗塁目の二盗を決め、3回は中前2点打で2安打3打点。打点と本塁打でリーグトップに立った。

同学年で親交が深いカブス・鈴木が3回に20号ソロ。日米通じて初めて同じ試合で本塁打を放った。日本選手の同一試合本塁打は、10年のイチロー(マリナーズ)、松井秀喜(エンゼルス)以来14年ぶり。日付も同じ9月11日だった。

連敗ストップに貢献し、地区優勝マジック11で残り16試合。「接戦が多いし、みんな疲れがたまってきている。何とか粘って一勝でも多く積み重ねられるように頑張りたい」。大谷が勝利を求めながら、前人未到の「50―50(50本塁打&50盗塁)」まであと3本塁打、2盗塁に迫った。(柳原 直之)

≪本塁打&盗塁 最多王手12度≫大谷の47号は打球角度19度で、今季の本塁打では自身最も低角度だった。本塁打の最も低い角度は18度で2本、19度は6本目。また、今季同じ試合での本塁打&盗塁は12度目となり、歴代最多の86年リッキー・ヘンダーソン(当時ヤンキース)の13度にあと1。48盗塁は“日本生まれ”の選手では01年イチロー(マリナーズ)の56盗塁、現ドジャース監督のデーブ・ロバーツ(当時パドレス)の49盗塁に次ぐ3位。

≪「忘れない」ワッペン付けプレー≫米中枢同時テロが発生した01年9月11日から23年。大リーグの各球場で追悼イベントが行われた。ド軍戦では試合前に黙とうが行われ、選手は「SEPTEMBER 11,2001 WE SHALL NOT FORGET(忘れてはならない)」と記されたワッペンを帽子の右横に付けてプレーした。

▼カブスのベリンジャー(ドジャース時代の19年に球団歴代3位の47本塁打。大谷に並ばれ)あんなに低い打球でホームランになるのは見たことがない。凄い才能だ。50―50を達成できない理由はない。ペースが落ちる気配はないね。