SEVENTEEN、SEUNGKWANイメージモデル！FoRest by Greenfinger

「SEVENTEEN」SEUNGKWANがモデルとして活躍している、Kビューティースキンケアブランド「FoRest by Greenfinger」が、日本に初上陸します。

FoRest by Greenfinger

KJグローバルは、正式販売代理店契約をし、2024年9月から@cosmeの公式通販@cosme SHOPPINGを皮切りに、日本での販売を開始します。

日本での販売開始を記念して、@cosme OSAKAにて10月9日〜15日までの7日間、POPUPコーナーを展開。

POPUPコーナーでは、代表商品である「フォレストピトン水分CICA」シリーズのセラム、セラムトナー、クリーム、セラムパッド、フォームクレンザーの5種類を基本とした、「基本のスキンケアセット」「SEUNGKWAN PICKセット」などここだけの数量限定特別セットが用意されます。

■POPUP概要

@cosme OSAKA

開催日程:2024年10月9日(水)〜10月15日(火)

場所 :大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ3F

※最新の店舗情報はホームページを確認してください。

https://www.cosme.net/store/shop/osaka/

先行発売:@cosme SHOPPING( https://www.cosme.com/ )

「FoRest by Greenfinger」は、20年連続「韓国で最も尊敬される企業」に選ばれている「ユーハン・キンバリー」のブランドであり、韓国で4年連続 乳幼児サンケアでシェア1位*を達成した、国民的乳幼児ブランド「GREEN FINGER」から、20代30代以上をターゲットとしたスキンケアブランドとして生まれた。

(*KANTAR WORLDPANEL 乳幼児サンケア市場購入内訳(2018.6.17〜2023.6.18))

「FoRest by Greenfinger」の商品は、マイルドなテクスチャで韓国のビューティー業界で注目を集めています。

健康なスキンケアルーティンを提案し、SEUNGKWANさんがモデルをしていることから、別名「ブ・スングァン リテム」(“ブ・スングァン管理アイテム”の略)という言葉が生まれました。

