iPad/iPhone対応版！イニシャル・ポイント「JinCreek for Quick Access」

イニシャル・ポイントは、SIM閉域網×検疫型多要素認証“JinCreek”のiPad/iPhone対応版を開発。

本技術を採用したサービス“JinCreek for Quick Access”の販売を、2024年11月にiPad対応版、順次iPhone対応版と開始していき、安全なリモートアクセスの需要に対応します。

近年、iPad/iPhoneは一般企業、自治体、教育機関での業務利用が拡大しています。

しかし、従来のセキュリティレベルでは、端末のロックを解除した時点で端末や利用者本人の認証はされることなく、SIM閉域網に無制限にアクセスが可能となり、万が一端末またはSIMが紛失・盗難となった場合、悪意ある第三者が端末を利用してお客様業務ネットワークへ侵入、不正アクセスされる可能性が課題の一つとなっています。

イニシャル・ポイントではこの課題に対応するため、リモートアクセスでの通信開始時に「端末と利用者本人に対する認証」を実施することで、高度な端末/本人認証とその結果に基づいた通信可能な宛先を定義し、業務ネットワークに安全にアクセスする技術を開発。

本セキュリティ技術により、iPad/iPhoneを業務で利用することが多い電力会社や航空会社をはじめ、学校などの教育業界、地方自治体での安全なリモートアクセスの普及に取り組むとのことです。

■開発担当責任者/仁藤 浩明CTOメッセージ

本サービスは「iPad/iPhoneにおけるリモートアクセス時の情報セキュリティ向上」というユーザー様の課題解決を目的に開発しました。

「定期的な再認証」、「利用可能時間設定」など、ユーザー様の運用に合わせたセキュリティ強化も可能です。

■“JinCreek“シリーズ

現行のWindows対応版、本リリースのiPad/iPhone対応版に加え、2025年にはAndroid対応も予定。

