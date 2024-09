´¨ÎäÃÏ¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁàºî²ÄÇ½¡ª¥ì¥ª¥Õ¥©¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÖFH-10 ¥Ó¥Ç¥ª±ÀÂæ¡×

レオフォトジャパンは、寒冷地でも安定した操作を可能にする【FH-10 ビデオ雲台】、【LVF-163C+FH-10 ワンタッチVTR三脚雲台セット】を2024年9月24日(火)に発売します。

レオフォトジャパン「FH-10 ビデオ雲台」

レオフォトジャパンは、寒冷地でも安定した操作を可能にする【FH-10 ビデオ雲台】、【LVF-163C+FH-10 ワンタッチVTR三脚雲台セット】を2024年9月24日(火)に発売。

<寒冷地でも安定した操作性>

レオフォト初の機械式フリクション調整機能を搭載し、寒冷地でもスムーズな操作が可能。

フリクション調整は4段階で設定でき、撮影シーンに応じた最適な操作感を選べます。

<精密なカウンターバランス調整>

従来製品と比べ、8段階に拡張されたカウンターバランス機能により、さまざまな撮影機材に対応。

これにより、使用機材に応じた精密な構図作成が可能です。

<ライティング機能で暗所でも安心>

水準器にはライティング機能を採用し、暗所での撮影時にも確実なレベル確認を行えます。

ボタンを押すことでライトが光り、夜間や低光量のシーンでも正確な構図作成をサポートします。

<アルカスイス互換のクイックシュー>

【FH-10】は、ビデオ雲台では珍しいアルカスイス互換のクイックシューを標準搭載。

ロングレンズサポートを含む多様なアクセサリーの装着が可能となり、撮影の幅が広がります。

<【LVF-163C】との組み合わせでプロフェッショナルな映像制作>

【FH-10】と同時発売の【LVF-163C】とのセット販売もします。

【FH-10】の、4段階の機械式フリクション調整と8段階のカウンターバランス機能により、滑らかで精密な操作性。

【LVF-163C】の、一括ロック機構と調整可能なミッドスプレッダーによる素早い設置と安定性。

操作性と安定性を兼ね備えたこの組み合わせで、撮影の幅がさらに広がります。

※75mmハーフボール形式での三脚取付の為、レオフォト三脚での取付可能機種は【LVM】【LM】【LVC】【LVF】シリーズとなっています。

(発売日時点)

■FH-10 ビデオ雲台商品詳細

発売日 :2024年9月24日

希望小売価格 :89,760円(税込)

耐荷重量 :8kg

重量 :1,700g(パンハンドルを含む)

高さ :308mm

カウンターバランス:2〜8kg

クランプ操作種別 :スクリューノブ

付属プレート :PLA-130D (アルカスイス規格)

三脚取付方式 :75mmハーフボール

フリクション機能 :チルト/パン…4段階

■LVF-163C+FH-10 ワンタッチVTR三脚雲台セット商品詳細

発売日 :2024年9月24日

希望小売価格 :158,400円(税込)

耐荷重量 :8kg

重量 :5,280g(パンハンドルを含む)

伸長 :1,690mm

最低高 :400mm

収納高 :910mm

段数 :3

脚最大径 :16mm

対応ハーフボール径:75mm

付属プレート :PLA-130D (アルカスイス規格)

