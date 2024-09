【ハッピーセット「プラレール/ハローキティ」】9月13日~ 約5週間 発売予定価格:490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「プラレール」と「ハローキティ」を本日9月13日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

今回のハッピーセットにはタカラトミーの「プラレール」とサンリオの「ハローキティ」が登場。「プラレール」には新幹線、蒸気機関車のほか、「京阪電車13000系トーマス号」、マクドナルドオリジナルカラーのプラレール鉄道「レッドストリーム」など、全8種類とひみつのおもちゃ1種がラインナップ。「ハローキティ」にはスポーツをテーマにした可愛らしいおもちゃ全8種類とひみつのおもちゃ1種が用意される。

第1弾は9月13日から9月26日まで、第2弾は9月27日から10月10日までで、続く第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

また、9月14日・15日・16日の3日間は週末プレゼントとして、ハッピーセット「プラレール」を購入すると「プラレール スペシャルDVD2024」が、「ハローキティを購入すると「ハローキティ ビッグシール」がもらえる。

ハッピーセット「プラレール」

第1弾:9月13日(金)~9月26日(木)

E5 系新幹線はやぶさ

屋根に透明の窓があり、そこから光を取り込んで運転席の中が明るく光ってみえる。

京阪電車13000系きかんしゃトーマス号

車両側面のレンズを覗き、天井のボタンを押すと、8種類のトーマスのアニメシーンを見ることができる。

C61 20号機蒸気機関車

車両の後部が笛になっていて、息を吹き込むと汽笛のような音がでる。車両後ろ(笛の下)には穴があり、中を覗き込むと火室が見える。

E8系新幹線つばさ

付属の鍵パーツを車両に差し込み側面をつまむことで、車両を勢いよく走らせることができる。

第2弾:9月27日(金)~10月10日(木)

923形ドクターイエロー

屋根のパーツを持ち上げると四角い窓があり、覗き込むと運転席からの景色を見ることができる。

パンダくろしお「Smile アドベンチャートレイン」

ボタンを押すとロックが解除され屋根を開けると車内の様子を見ることができる。

E235系山手線

天井のレバーを操作するとドアが開閉できる。ドアをあけると乗車している人のイラストが見える。

レッドストリームスペシャルカラー(マクドナルド)

マクドナルドオリジナルカラーの車両。車両の前部分を上に開くと、AIコンピューターのイラストになっており、角度によって、イラストが変わって見える。

【第2弾からは「ひみつのおもちゃ」が登場!】

9月27日から開始される第2弾からは、「ひみつのおもちゃ」1種も登場する。どんなおもちゃなのかは、あけてからのお楽しみとなっている。

第3弾:10月11日(金)~

ハッピーセット「プラレール」第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

週末プレゼント

9月14日・15日・16日の3日間は週末プレゼントとして、ハッピーセット「プラレール」を1セット購入につき、「プラレール スペシャルDVD2024」がもらえる。

【プラレール スペシャルDVD2024】

人気の車両が大集合! プラレールの世界が楽しめるマクドナルドオリジナルのDVD

スマートフォンで自分だけのレールがARで作れる「プラレールハッピートレイン」

ゲーム可能期間:9月13日(金)5時~10月17日(木)23時59分

対象商品:ハッピーセット「プラレール」のおもちゃ

ハッピーセット「プラレール」の外箱をスマートフォンで読み込むと、プラレールのデジタルコンテンツが楽しめる。

画面のマスを指でなぞり、線を引くと、オリジナルのレールレイアウトが作成可能。車両を走らせたい場所にスマートフォンをかざすと、その仮想空間上に作成したレールレイアウトが登場し、その上にプラレールの車両を自由に走らせることができる。

【遊び方】

(1)スマートフォンのカメラを起動させ、ハッピーセット「プラレール」の外箱のQRコードを読み込む。

(2)好きな車両を選び、画面のマスを指でなぞり線を引くと、描いた線がレールになる。さらに、マクドナルドにちなんだオリジナルの情景パーツが生成される。

(3)車両を走らせたい場所を決定すると、AR上でプラレールが走り出す。写真を撮影することもできる。

(4)ゲーム終了後に称号が表示され、Xでシェアすることができる。

(5)指定ハッシュタグを付けてXでシェアすると、抽選で50名にオリジナルマックカード1,000円分が当たる。

※ハッピーセット「プラレール」の外箱を使ってコンテンツを起動させます。

※コンテンツを利用するには、マクドナルド公式アプリにログインする必要があります。

ハッピーセット「ハローキティ」

第1弾:9月13日(金)~9月26日(木)

第1弾のボールは全てハローキティ柄が彫り込まれている。

ハローキティ ミニボウリングセット

6枚のボウリングピンに向かってボールを転がし、各ピンに書いてある点数を競って遊ぶことができる。

ハローキティ ミニバスケセット

ハローキティデザインのゴールとボールのミニバスケセット。付属のボールをゴールに投げ入れて遊ぶことができる。

ハローキティ ミニたっきゅうセット

ラケット2つとボール1つが1セットになった卓球セット。友達や家族と一緒に、複数人で遊ぶことができる。

ハローキティ ミニゴルフセット

リボンの形をしたゴルフパター、ボール、ゴールが1セットになっており、ゴルフパターでボールを飛ばして遊ぶことができる。

第2弾:9月27日(金)~10月10日(木)

ハローキティ そうがんきょう

チアリーダーに扮したハローキティデザインの双眼鏡のおもちゃ。レンズを覗いて遊べる。

ハローキティ くしつきラケットミラー

ラケットの形をしたミラーとコームのセット。コームはミラーから取り外すことができ、身支度に使うことができる。

ハローキティ おうえんクラッパー

表面にはバドミントンをしているハローキティ、裏面にはミミィが描かれ、左右に振ると、板同士がぶつかってパチパチという音を出して遊べる。

ハローキティ おしぼりケース

フタの部分はハローキティになっており、下部のコップにはおしぼりを入れることができる。おしぼりを入れて、キティと一緒におでかけができる。

※おしぼりは付属しません。

【第2弾からは「ひみつのおもちゃ」が登場!】

9月27日から開始される第2弾からは、「ひみつのおもちゃ」1種も登場する。どんなおもちゃなのかは、あけてからのお楽しみとなっている。

第3弾:10月11日(金)~

ハッピーセット「ハローキティ」第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

週末プレゼント

9月14日・15日・16日の3日間は週末プレゼントとして、ハッピーセット「ハローキティ」を1セット購入につき、「ハローキティ ビッグシール」がもらえる。

【ハローキティ ビッグシール】

チアリーダーに扮したハローキティデザインのビッグシール

(C) TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

JR 東日本商品化許諾済 JR 東海承認済 JR 西日本商品化許諾済 アドベンチャーワールド商品化許諾済 京阪電気鉄道株式会社商品化許諾済

(C) 2024 Gullane (Thomas) Limited.

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。



(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648734



※画像はイメージです。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。