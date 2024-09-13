¡Ú½©¥¢¥Ë¥á2024¡Û¡Ö¥À¥ó¤Þ¤Á¡×Âè5´ü¤¬10·î4ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡ª ¼ò¾ì¤Î´ÇÈÄÌ¼¡¦¥·¥ë¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿ー¤¬ÇÈÍð¤ò¸Æ¤Ö
ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§10·î4Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË24»þ30Ê¬～
ÊüÁ÷¶É¡§TOKYO MX¤Û¤«
ºÇÂ®ÇÛ¿®¡§Ì¤Äê
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«V Ë¾÷¤Î½÷¿ÀÊÓ¡×¤¬¡¢TOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤Æ10·î4Æü24»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥·¥êー¥ºÎß·×1,700ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£2023Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¿¼¾Ï ÌñºÒÊÓ¡×¤ËÂ³¤¯¡¢TV¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤ÎÂè5´ü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè5´ü¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ù¥ë¤Î¤â¤È¤Ë¼ò¾ì¤Î´ÇÈÄÌ¼¡¦¥·¥ë¤«¤é°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¡¢¼Â¤ê¤Î½Ëº×¡Ö½÷¿Àº×¡×¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë¤ÏGRe4N BOYZ¤Î¡Ö¾¯Ç¯¡×¤¬¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë¤Ïsajou no hana¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥É¥ìー¥È¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«V Ë¾÷¤Î½÷¿ÀÊÓ¡×¾ÜºÙ
¡¦ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§10·î4Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË24»þ30Ê¬～
¡¦ÊüÁ÷¶É¡§TOKYO MX¤Û¤«
¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®¡§Ì¤Äê
¢¢¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«V Ë¾÷¤Î½÷¿ÀÊÓ¡×¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¥Úー¥¸¡Ú¡Ø¥À¥ó¤Þ¤ÁⅤ Ë¾÷¤Î½÷¿ÀÊÓ¡ÙPVÂè2ÃÆ～½÷¿Àº×¤ÎËë³«¤±～ / DANMACHI S5 Goddess of Fertility Arc Second Official Trailer¡Û ¡Ú¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«V Ë¾÷¤Î½÷¿ÀÊÓ¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
½÷¿Àº×――ÌÂµÜÅÔ»Ô¥ª¥é¥ê¥ª¤¬³è¶·¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢¼Â¤ê¤Î½Ëº×¡£
Ë¾÷¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½÷¿À¤¿¤Á¤Ïº×ÃÅ¤ËÊô¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤Î¡ØÈþ¤Î½÷¿À¡Ù¤Î»Ñ¤â¡£
¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¿¼ÁØ¤È¤¤¤¦»àÃÏ¤«¤éÀ¸´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥Ù¥ë¡¦¥¯¥é¥Í¥ë¤â¤Þ¤¿¡¢½÷¿Àº×¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä
――¤È¤¢¤ë¼ò¾ì¤ÎÌ¼¤«¤é°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡£
¡Ø¥Ù¥ë¤µ¤ó¤Ø º£ÅÙ¤Î½÷¿Àº×¡¢Æó¿Í¤À¤±¤Ç¥Çー¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¥·¥ë¤è¤ê¡Ù
ÅÔ»Ô¤ÎÊÒ¶ù¡¢¾®¤µ¤Ê¼ò¾ì¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡¢¾¯½÷¤Î¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î·è°Õ¤¬¡¢¾¯Ç¯¤ÈÌÂµÜÅÔ»Ô¤ò¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ØºÇ¶¯¡Ù¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¡Ø¶¯¿Ù¤ÊÍ¦»Î¡Ê¥¨¥¤¥ó¥Ø¥ê¥ä¥ë¡Ë¡ÙÃ£¤¬º£¡¢Æ°¤½Ð¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤¬Êâ¤ß¡¢¾¯½÷¤¬Ë¾¤à――¡ÚâÇÂ²¤ÎÊª¸ì¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡¦¥ß¥£¥¹¡Ë¡Û――
(C)Âç¿¹Æ£¥Î¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö/¥À¥ó¤Þ¤Á5À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)Fujino Omori/SB Creative Corp. illustration:YASUDA SUZUHITO
(C)Silbird, Inc. published by GREE, Inc.
(C)WFS
(C)MAGES.