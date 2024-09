【F-14A トムキャット “エースコンバット ウォードッグ隊”】9月13日 出荷開始価格:5,280円

ハセガワは、プラモデル「F-14A トムキャット “エースコンバット ウォードッグ隊”」の出荷を9月13日に開始する。価格は5,280円。

本商品は、フライトシューティングゲーム「エースコンバット5」の主人公、ブレイズが隊長を務める「ウォードッグ隊」のF-14をキット化したもの。展示用のスタンドが付属する。

【デカール(マーキング)】

・オーシア国防空軍 第108戦術戦闘飛行隊サンド島分遣隊 ウォードッグ隊 所属機

・特典デカール:様々な「ウォードッグ」所属機が再現出来るマーキング数種をセット

(C) ACE COMBAT TM Series & (C) Bandai Namco Entertainment Inc.

※発売日は流通により前後する場合があります。