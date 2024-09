\ellow Bucksが、3rdアルバム『Jungle 2』を9月13日0時にリリースした。

(関連:BAD HOP、\ellow Bucks、ちゃんみな、PUNPEE…総勢50組以上が奇跡を繋いだ『THE HOPE 2023』振り返る)

本作品には、AKLO、Benjazzy、Carz、Daiki Blunt、Deech、eyden、Kaneee、Kona Rose、SOCKS、WILYWNKAといったアーティストが客演として参加しており、全14曲を収録。プロデューサーには、\ellow Bucks自身が率いるクルー To The Top GangのTEEや、「Higher」の制作にも関わったZen Masutaに加え、DJ RYOW & SPACE DUST CLUB、ineedmorebux、Kato On The Track、Koshy、ZOT on the WAVE & dubby bunnyが参加している。

(文=リアルサウンド編集部)