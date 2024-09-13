ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊC¡ËChikashi Kasai¡¿KODANSHA

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/13¡Û¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥×¥í¿ý»Î¤ÎÃæÅÄ²ÖÆà¤¬¡¢13ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×42¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤¬ºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅÄ²ÖÆà¡¢Æ©¤±¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª

¢¡ÃæÅÄ²ÖÆà¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª


½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖLast of my 20s¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë ¤ò13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëÃæÅÄ¤¬¡¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¿åÃå»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¡¢20Âå¥é¥¹¥È¤Îµ±¤­¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¢¡°ÂÆ£µþ¹á¡¦¼·À¥ô¥²Ö¤âÅÐ¾ì


¤½¤Î¤Û¤«¡¢´¬Ãæ¤Ë¤Ï°ÂÆ£µþ¹á¡¢´¬Ëö¤Ë¤Ï¼·À¥ô¥²Ö¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë

¡ÚNot Sponsored µ­»ö¡Û