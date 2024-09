元乃木坂46でタレント・プロ雀士の中田花奈(30)が、13日発売の『週刊ヤングマガジン』42号(講談社)の表紙&巻頭グラビアに登場。20代最後の夏、洗練されたボディーと磨き上げられたスタイル、そしてオトナの色香をたっぷりと見せた。プロ雀士として「Mリーグ」のBEAST Japanextで今季も活躍が期待される中田。今年2月にはグループを卒業して初めて&3年ぶりの水着を『ヤンマガ』で披露し、大きな話題となった。

大反響を受けて、7ヶ月ぶりに『ヤンマガ』に凱旋。今だから見せられるメリハリボディと美しさで、唯一無二の輝きを放った。さらに、自身初となるデジタル写真集『中田花奈 Last of my 20s』もリリースした。また、同号の巻中グラビアにはパーソナルトレーナーでインフルエンサーの安藤京香、巻末グラビアには新人タレントの七瀬凛花が登場。巻頭カラー漫画は『ゴールデンドロップ』。