£Å£Ã£Â¡¢26Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹Î¨Í½ÁÛ°ú¤­²¼¤²¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ìÍ½ÁÛ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤­

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2024 2025 2026
GDP growth: 0.8% (0.9%) 1.3% (1.4%) 1.5% (1.6%)
Inflation: 2.5% (2.5%) 2.2% (2.2%) 1.9% (1.9%)
Core inflation: 2.9% (2.8%) 2.3% (2.2%) 2.0% (2.0%)