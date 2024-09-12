Ì®¤Ê¤·¤«¤éÌ®¥¢¥ê¤Ø¿´ÊÑ¤ï¤ê¡£ÃËÀ¤ÎÎø¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¡Ö¥³¥Ä¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤¬¤¿¤È¤¨Ì®¤Ê¤·¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÎø¤òÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ì®¤Ê¤·¤«¤éÌ®¥¢¥ê¤Ø¿´ÊÑ¤ï¤ê¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢ÃËÀ¤ÎÎø¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¡Ö¥³¥Ä¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
Ì®¤Ê¤·¤ÎÃËÀ¤ò¿´ÊÑ¤ï¤ê¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÃËÀ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃÄê¤Î¿Í¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î·Ù²ü¿´¤ÏÇö¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢¤à¤·¤í¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¡£
ÃËÀ¤Î¼ñÌ£¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹
ÃËÀ¤ÈÀÜÅÀ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²ñÏÃ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤é¡¢ÃËÀ¤Î¼ñÌ£¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¤Î¤â¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÃËÀ¤Ï¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢Æâ¿´¤Ç¤Ï¡Ö¼ñÌ£Ãç´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Öº£ÅÙ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ±¤¸¼ñÌ£¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹µ¡²ñ¤ä»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¹¥°Õ¤òÆ÷¤ï¤»¤ë
ÃËÀ¤È¤¢¤ëÄøÅÙ²ñÏÃ¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¹¥°Õ¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¤Î¤â¥³¥Ä¡£
¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È½Å¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç±ó²ó¤·¤Ç¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¹¥°Õ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÌµ²¼¤Ë°·¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÉáÄÌ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤·¡¢½ù¡¹¤ËÃËÀ¤ÎÊý¤â¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÃÊ³¬Åª¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤«¤éÎø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥³¥Ä¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¡£ÃËÀ¤¬¡ÖÍ·¤Ó¤Î½÷À¡×¤È¡ÖËÜµ¤¤Î½÷À¡×¤Ë¤¹¤ëÂÖÅÙ