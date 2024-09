シンガー・ソングライターの浜田省吾さん(71)が12日、最新の『オリコン週間映像ランキング』で、ソロアーティストとして歴代最年長で、映像3部門同時1位を獲得しました。

浜田さんの最新音楽映像作品『ON THE ROAD 2023 Welcome back to The Rock Show youth in the"JUKEBOX"』の初週売り上げは、DVDが1.4万枚、Blu-ray Disc(以下BD)が2.4万枚を記録。『週間DVDランキング』と『週間BDランキング』で初登場1位を獲得。また、DVDとBDを合計した『週間ミュージックDVD・BDランキング』でも、合計売り上げ3.8万枚で1位を獲得。これで、通算2作目となる映像3部門同時1位獲得となりました。

1952年12月29日生まれの浜田さん。71歳9か月での映像3部門同時1位獲得は、矢沢永吉さんの71歳8か月を抜いてソロアーティストとしては歴代最年長記録となります。

本作は、2023年9月から2024年1月まで、約7年ぶりに開催されたアリーナツアー『ON THE ROAD 2023 Welcome back to The Rock Show youth in the"JUKEBOX"』のさいたまスーパーアリーナ公演と有明アリーナ公演を収録し、日替わり曲を含む全曲を収録した映像作品になっています。

オリコン調べ(2024/9/16付)