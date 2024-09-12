¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢²ù¤·¤µ¤ò»ý¤Á¡Ä¡×¤Û¤í¶ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÀ¾Éð3°Ì¥ë¡¼¥¡¼¿ù»³ô£´õ¡¡À®Ä¹¤Ø¤ÎÎÈ¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ°®¤Ã¤¿µÇ°¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¡¢¡À¾Éð3¡½7³ÚÅ·¡Ê12Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¥ë¡¼¥¡¼¿ù»³ô£´õÅê¼ê¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¹â¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤Û¤í¶ì¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Ï4²óÅÓÃæ6¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¡£½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï²ù¤·¤¤É½¾ð¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î18ºÐ¤ÏÎ¾¼ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½é²ó¤Ë°ÂÅÄÍªÇÏ¤«¤éµÏ¿¤·¤¿¥×¥í½é¤ÎÃ¥»°¿¶¤Î¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¡Ö¼¡¤Ï½é¾¡Íø¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢²ù¤·¤µ¤ò»ý¤Á¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÆó¥´¥í¡¢±¦Èô¤Ç2»à¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬Ã¤¸ÊÎÃ²ð¤Ë¤Ï»àµå¡£ÆóÅð¤òµö¤¹¤È¡¢ÀõÂ¼±ÉÅÍ¤òÅê¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤¬¡¢°ìÎÝ¤Ø°Á÷µå¤È¤Ê¤êÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£4²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎÀõÂ¼¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢°ÂÅÄ¤Ë¤âÏ¢ÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¤³¤³¤Çµ¾ÂÇ¤ò»î¤ß¤¿°ËÆ£Íµµ¨Ìé¤ÎÂÇµå¤òºÆ¤Ó°ìÎÝ¤Ø°Á÷µå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¤âÅÏî´²ÂÌÀ¡¢Â¼ÎÓ°ìµ±¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²ó¤À¤±¤Ç4¼ºÅÀ¤Ë¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¿å¾åÍ³¿¤ËÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï·ë¹½´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î1·³Àï¤Ç¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â·ë¹½¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£¤¿¤ÀÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²ù¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¤¢¤ëÇ´¤ê¤Î¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£¥Ð¥ó¥È½èÍý¤Ç¥ß¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Ê¿ÊÎÝ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¤ë¡×¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤ÐµåÃÄ¤Ç¤Ï²£ÉÍ¹â¤Î°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Ç¡¢1999Ç¯¤Î¾¾ºäÂçÊå°ÊÍè¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹âÂ´¿·¿Í¤Î½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Ç¤ÎÇòÀ±¤À¤Ã¤¿¡£°Î¶È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÁÇ¼Á¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Â÷¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕµ×¿®´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ï¡Ö¥ê¥º¥à¤Ë¤Î¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¡£ÌµÆñ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ê¤ã¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ç¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¤¤¤·Ð¸³¡¢¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ÎäÀÅ¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¥¨¥é¡¼¤«¤é¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£Á´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¾Íè³Ú¤·¤ß¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ë¥ì¥ª¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¤Ù¤¯¡¢²ùº¨¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÎÈ¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£