ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¡¥×¥í¥ì¥¹µ»¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×ÌÔÆÃ·±¤ÎÀ®²ÌÌÀ¤«¤¹
¡¡£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¡Ê£±£¹ÆüÇÛ¿®¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡¢½÷Í¥¡¦ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¢¹äÎÏºÌ²ê¤¬£±£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÇÛ¿®µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤ÏËÜ²È¤Î¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤ä¡¢Ä¹Í¿Àé¼ï¤é±ýÇ¯¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤ä¡¢¥¢¥ó¥ß¥«É×ºÊ¤éÃøÌ¾¿Í¤Î»Ñ¤â¡£¥À¥ó¥×¤Ï¤æ¤ê¤ä¤ó¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¡ÊÌò¤ò¡ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£»ä¤Ë¤¹¤´¤¤»÷¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹âÉ¾²Á¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤æ¤ê¤ä¤ó·³ÃÄÂÐÅâÅÄ¡¦¹äÎÏ·³ÃÄ¤Î£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á£³£°Ê¬°ìËÜ¾¡Éé¤ò³«ºÅ¡£¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ£³¿Í¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢Çï¼ê³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡£³¿Í¤Ï¼Â¶·ÀÊ¤Ç»î¹ç¤ò¸«¼é¤ê¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤ÏÃÝÅá¹¶·â¡¢¥¤¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¹¶·â¤Ç²¥ÂÇ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¥¤¥¹¤ÏºÂ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°¤Î¤ê¡£¡Ö·ì¤¬Áû¤°¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÏÇòÀÐÏÂ×½Áí´ÆÆÄ¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÅâÅÄ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Ìò¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò´Þ¤á¡¢ÌÔÆÃ·±¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÎý½¬¸½¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤ËÉô³è¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢´°Á´¤Ë¥×¥í¥ì¥¹Éô¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ»¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´°Á´¤Ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£