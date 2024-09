the GazettEが、次なる公演ー<LIVE 2025 23rd ANNIVERSARY TOUR 証跡>の開催を発表した。本日9月12日、豊洲PITにて<the GazettE LIVE2024 HERESY LIMITED【HETERODOXY Vol.3-IMMORTAL CREED-】>を開催したthe GazettE。メンバーとファンとの更なる一体感を感じられるライブが繰り広げられた。前公演となる5月27日の<the GazettE HERESY LIMITED 「SIX GUN'S」>で語られた”約束”が叶えられた形だ。

