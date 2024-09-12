µÞ¼ºÂ®¤Î¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¡Ö¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤ÆÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡×µð¿Í±ó¤Î¤¯£´º¹¤â¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡×
¡¡¡Ö¹Åç£°¡Ý£µµð¿Í¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤¬·ãÄË¤Î£´Ï¢ÇÔ¡£º£µ¨£²£°ÅÙÌÜ¤ÎÎíÉõÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Ï£´º¹¡¢£³°Ì¡¦ºå¿À¤È¤Ï¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤È£´¥²¡¼¥àº¹¤Ï£´·î°ÊÍè¤Îº£µ¨ºÇÂç¥¿¥¤¡£¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Îµð¿ÍÀï¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢ÇÔ¤Ï£²£°£²£°Ç¯£··î°ÊÍè¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Ï£²¾¡£¸ÇÔ¤ÈµÞ¼ºÂ®¤Î¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ³Æ¼«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¡£È¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê£±£¹»î¹ç¡£¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£