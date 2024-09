GLAYが、17thアルバム『Back To The Pops』リリースに先駆けて、収録曲「BRIGHTEN UP」を9月18日より先行配信。また、アルバムリリースまでに公開予定のコンテンツのスケジュールが記載された告知画像が発表された。

同スケジュールには、リリース日までをカウントダウンする14本のCOUNT DOWN MOVIEやMV公開のほか、7月31日(GLAYの日)に配信された『LIVE BY THE SEA』、初の夏フェス出演となった『SUMMER SONIC 2024』のダイジェスト映像など、様々な情報が記載されている。