¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬¡Èº¸¥µ¥¤¥É¤Î¿¦¿Í¡É¥ì¥ó¥Ä¤ò³ÍÆÀ¡Äºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤òÂàÃÄ
¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ï12Æü¡¢RB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤òÂàÃÄ¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¿ÍDF¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥ì¥ó¥Ä(29)¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö13¡×¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥Ø¥ë¥¿¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¡¢¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ì¥ó¥Ä¡£2021Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ø1Ç¯·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£
Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥¦¥à¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Ìò¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï1Ç¯¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹Ô»È¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Çº£²Æ¥Õ¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
3¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¤ò´Þ¤á¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤Êº¸Íø¤¤ÎDF¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÄÌ»»100»î¹ç¶á¤¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â¤Þ¤º¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Ìò¤òÃ´¤¦¡£
¥Ø¥ë¥¿¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¡¢¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ì¥ó¥Ä¡£2021Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ø1Ç¯·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£
Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥¦¥à¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Ìò¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï1Ç¯¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹Ô»È¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Çº£²Æ¥Õ¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
3¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¤ò´Þ¤á¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤Êº¸Íø¤¤ÎDF¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÄÌ»»100»î¹ç¶á¤¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â¤Þ¤º¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Ìò¤òÃ´¤¦¡£