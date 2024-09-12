¡Ú¹Åç¡Û¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤Ë£³Ï¢ÇÔ¤Ç¥²¡¼¥àº¹¡Ö£´¡×¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÈ¿¾Ê¡×
¡¡ÀïÁ°¡¢¥²¡¼¥àº¹¡Ö£±¡×¤Ç·Þ¤¨¤¿µð¿Í¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉ£³Ï¢Àï¤Ï´°ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡££²°Ì¡¦¹Åç¤Ï£±£²Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£°¡½£µ¤ÇÇÔ¤ì¡¢¼ó°Ì¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò¡Ö£´¡×¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¾²ÅÄ¤¬¼«¤é¤Î¼ººö¤«¤éÍð¤ì¡¢£³²ó¤Ë£²ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó£³¼ºÅÀ¡£Ä¾¶á£µ»î¹ç¤Ç£±»î¹çÊ¿¶Ñ£²ÅÀ°Ê²¼¤ÎÀÖ¥Ø¥ëÂÇÀþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¸·¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¶²ó¤Þ¤Çµð¿Í¡¦¸Í¶¿¤ËÂÐ¤·¡¢£³ÅÙÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤º¡££¹²ó¤Ë¤Ï£µÈÖ¼ê¡¦ÂçÆ»¤¬´Ý¤Ë¥À¥á²¡¤·¤Î£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î¤ËÆþ¤ê¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î£´Ï¢ÇÔ¡££¹·î¤Ï£²¾¡£¸ÇÔ¤È´°Á´¤Ë¼ºÂ®µ¤Ì£¤À¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤Ç¼ó°ÌÁê¼ê¤ËÄËº¨¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢ÇÔ¡£¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ³Æ¼«¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¡¢»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤Èµ¤¾æ¤ËÏÃ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£»Ä¤ê£±£¹»î¹ç¡¢²¿¤È¤«¡¢ºÇ¸å¤Î¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤ò¸ú¤«¤»¤¿¤¤¡£