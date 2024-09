アーセナル、アルテタ監督と新たに長期契約を締結！「これからの数年を楽しみにしている」

アーセナルは12日、クラブを率いるミケル・アルテタ監督と新たに長期契約を締結したことを発表した。新進気鋭の若き指揮官が、アーセナルと新たな契約を結んだ。アルテタ監督とアーセナルの契約は2024−25シーズン限りで満了を迎える予定となっており、その去就には大きな注目が集まっていた。今回、クラブからは「長期契約」とのみ明かされているが、イギリス『アスレティック』や『スカイスポーツ』など複数のメディアによると、その契約期間は2027年6月30日までだという。アルテタ監督自身がアーセナルで指揮を執り続けることを熱望したため、交渉はスムーズに進展したようだ。

