¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¡ß¥«¥ì¥ï¥é¡Ö¥¦¥Ë¥Ã¥³¡×¤¬¥·¥ë¥Ð¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë¡¢ÆÃÂç¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥Ô¥¢¥¹
¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³(Marimekko)¤È¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥«¥ì¥ï¥é(Kalevala)¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯10·î1Æü(²Ð)¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¤Î¥¦¥Ë¥Ã¥³¤¬¥·¥ë¥Ð¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë¡¢¥«¥ì¥ï¥é¤È¥³¥é¥Ü
ËÌ²¤È¯¾Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÆ±»Î¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¤È¥«¥ì¥ï¥é¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¡Ö¥¦¥Ë¥Ã¥³(Unikko)¡×¤¬ÃåÁÛ¸»¡£ÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥ê¥ó¥°¡¢¥Ö¥í¡¼¥Á¡¢¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
Î©ÂÎÅª¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥Ô¥¢¥¹¤Ê¤É
¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤Ë¤¢¤ë¥«¥ì¥ï¥é¤Î¹©Ë¼¤Ë¤ÆÀ©ºî¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤Æßê¤á¤¯Î©ÂÎÅª¤Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÆÃ¤Ë¥é¡¼¥¸¥Ô¥¢¥¹¤Ï¡¢¼ª¸µ¤ò°õ¾ÝÅª¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Ô¥¢¥¹¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤È¥é¡¼¥¸¤Î2¼ïÎà¤òÂ·¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥ç¥¤¥¹²ÄÇ½¤À¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¡ß¥«¥ì¥ï¥é
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯10·î1Æü(²Ð)
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¥¹¥È¥¢ °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡¢¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¢¥«¥ì¥ï¥é ´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥¢(¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É)¡¢¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥«¥ì¥ï¥é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
²Á³Ê¡§
¡¦¥Ö¥í¡¼¥Á 128,000±ß
¡¦¥é¡¼¥¸¥Ô¥¢¥¹ 96,000±ß¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥Ô¥¢¥¹ 51,000±ß
¡¦¥ê¥ó¥° 57,000±ß
¡¦¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ 32,000±ß
¡¦¥é¡¼¥¸¥Ú¥ó¥À¥ó¥È 119,000±ß¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥Ú¥ó¥À¥ó¥È 40,000±ß
¢¨¤¹¤Ù¤Æ»²¹Í²Á³Ê¡£
¢£¥«¥ì¥ï¥é ´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×
´ü´Ö¡§2024Ç¯9·î30Æü(·î)¡Á10·î14Æü(·î)
¾ì½ê¡§¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É 2³¬(¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼²£¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹)
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É 4-1-6
¢¨¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈ¯Çä¤Ï10·î1Æü(²Ð)¡Á¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§[·î¡ÁÅÚ] 11:00¡Á20:30¡¢[Æü¡õ½Ë] 11:00¡Á20:00
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¡ß¥«¥ì¥ï¥é¡Ö¥¦¥Ë¥Ã¥³¡×¤¬¥·¥ë¥Ð¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë¡¢ÆÃÂç¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥Ô¥¢¥¹