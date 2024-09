離婚伝説の楽曲「愛が一層メロウ」「本日のおすすめ」THE FIRST TAKEバージョンが配信

離婚伝説の楽曲「愛が一層メロウ」「本日のおすすめ」のTHE FIRST TAKE(ザ・ファースト・テイク)バージョンが、2024年9月13日(金)に配信リリースされる。

離婚伝説の「愛が一層メロウ」「本日のおすすめ」TFT版が配信

2022年にVo.松田歩とGt.別府純の2人が結成した離婚伝説は、メロウなハイトーンボイスと縦横無尽なギタープレイで、新時代のポップサウンドを奏でる気鋭バンド。異彩を放つバンド名は、アメリカの伝説的ソウルシンガーであるマーヴィン・ゲイが発表した私小説的なアルバム『Here,My Dear』の邦題に由来する。

今回リリースされるのは、2024年7月に初出演を果たしたTHE FIRST TAKEにて特別アレンジで披露した「愛が一層メロウ」と「本日のおすすめ」の音源。前者はバンドを代表曲の1つ、後者はTVアニメ「ラーメン赤猫」のエンディングテーマとして起用されている楽曲だ。

楽曲情報

離婚伝説

「愛が一層メロウ - From THE FIRST TAKE」

「本日のおすすめ - From THE FIRST TAKE」

配信リリース日:2024年9月13日(金)

