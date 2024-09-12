¡Ö¹ÈÏ¡²Ú¡×ºî¶Ê¤ÎÁðÌî²ÚÍ¾»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¥¹¥È¥¼¥Í¥³¡×¸½ÂÎÀ©½ªÎ»¤Ø¡¡10·î28Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ
¡¡LiSA¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¹ÈÏ¡²Ú¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÁðÌî²ÚÍ¾»Ò¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë½÷À4¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¥¹¥È¥¼¥Í¥³¡×¤¬10·î28Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½ÂÎÀ©¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò12Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¥¹¥È¥¼¥Í¥³¸½ÂÎÀ©½ªÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥¥¹¥È¥¼¥Í¥³¤Ï2024Ç¯10·î28Æü¤ËSpotify O-Crest ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØUp¡¡to¡¡me,¡¡Up¡¡to¡¡you¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½ÂÎÀ©¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡ÖÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍèÇ¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¸½ÂÎÀ©¤Î³èÆ°´ü´Ö¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£