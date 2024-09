LiSAの大ヒット曲でアニメ「鬼滅の刃」の主題歌「紅蓮華」を手がけたシンガーソングライターの草野華余子がプロデュースする女性4人組グループ「アキストゼネコ」が10月28日をもって現体制を終了することを12日、公式サイトで発表した。

「アキストゼネコ現体制終了のお知らせ」として公式サイトが更新され「この度、アキストゼネコは2024年10月28日にSpotify O-Crest にて行われるワンマンライブ『Up to me, Up to you』をもって現体制を終了することになりました」と発表し「突然の発表となってしまったことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

今後については「新体制での活動については来年を予定しております」とし「これまでたくさんの応援をしていただいたファンの皆様には心より深く感謝申し上げます」と感謝を伝えた。

そして「現体制の活動期間も残りわずかとなりますが最後まで全力のパフォーマンスをお届けしてまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いでございます」と呼び掛けた。