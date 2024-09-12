NASA¤¬ÏÇÀ±Ãµººµ¡¡Ö¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼1¹æ¡×¤Î¥¹¥é¥¹¥¿¡¼ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ËÀ®¸ù¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²¤«¤é47Ç¯¸å¤âÂ³¤¯¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¿ä¿Ê¸¦µæ½ê¡ÊJPL¡Ë¤Ï2024Ç¯9·î10ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÏÇÀ±Ãµººµ¡¡ÖVayager 1¡Ê¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼1¹æ¡Ë¡×¤Î»ÑÀª¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¹¥é¥¹¥¿¡¼¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1977Ç¯9·î¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼1¹æ¤Ï¡¢2024Ç¯9·î12Æü»þÅÀ¤ÇÃÏµå¤«¤éÌó246²¯km¡ÊÌó164Å·Ê¸Ã±°Ì¡ËÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤òÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JPL¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¥»¥Ã¥È¤Î»ÑÀªÀ©¸æ¥¹¥é¥¹¥¿¡¼¤È1¥»¥Ã¥È¤Îµ°Æ»À©¸æ¥¹¥é¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¿ä¿ÊºÞ¥¿¥ó¥¯¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥´¥àÀ½¥À¥¤¥ä¥Õ¥é¥à¡Ê¥À¥¤¥¢¥Õ¥é¥à¡Ë¤Î·ÐÇ¯Îô²½¤ÇÀ¸¤¸¤ëÆó»À²½¥±¥¤ÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛ´É¤¬½ù¡¹¤ËµÍ¤Þ¤ê¡¢¿ä¿Ê¸úÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼1¹æ¤Ç¤Ï2002Ç¯¤Ë¤½¤ì¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÑÀªÀ©¸æ¥¹¥é¥¹¥¿¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤¬µÍ¤Þ¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤È¤«¤éÊÌ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¸å¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤âµÍ¤Þ¤ê¤ÎÃû¸õ¤¬¸½¤ì¤¿¤¿¤á¡¢2018Ç¯¤«¤é¤ÏÅÚÀ±¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤¸å¤Î1980Ç¯11·î°ÊÍè»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ°Æ»À©¸æ¥¹¥é¥¹¥¿¡¼¤¬»ÑÀªÀ©¸æ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯¸½ºß¤Îµ°Æ»À©¸æ¥¹¥é¥¹¥¿¡¼¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤Ï2018Ç¯¤Þ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÑÀªÀ©¸æ¥¹¥é¥¹¥¿¡¼¤è¤ê¤â°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¡¢»ÑÀªÀ©¸æ¥¹¥é¥¹¥¿¡¼¤òºÆ¤Ó»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏÂ»½ý¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¥¹¥é¥¹¥¿¡¼¤ò¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç²¹¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼¤ËÅÅ¸»¤È¤·¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊü¼ÍÀÆ±°ÌÂÎÇ®ÅÅµ¤Å¾´¹´ï¡ÊRadioisotope Thermoelectric Generator: RTG¡Ë¤ÎÈ¯ÅÅÎÌ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅÅÎÏ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÎÏ¤Î³ÎÊÝ¼êÃÊ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼¤Î±¿ÍÑ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Î1¤Ä¤òºÇÂç1»þ´Ö¤À¤±¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ì¤ÐÉ¬Í×¤ÊÅÅÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡£ÂÐºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢2024Ç¯8·î27Æü¤Ë¤Ï»ÑÀªÀ©¸æ¥¹¥é¥¹¥¿¡¼¤¬Àµ¾ï¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢²ÔÆ¯Ãæ¤Î²Ê³Øµ¡´ï¤Î1¤Ä¤ò°ì»þÅª¤Ë¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë°Æ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¤³¤Î°Æ¤Ï½ü³°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ëJPL¤ÎSuzanne Dodd¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬º£¸å²¼¤¹¤¢¤é¤æ¤ë·èÄê¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÈÃí°Õ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ·÷¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼1¹æ¤Ï¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼2¹æ¤È¤È¤â¤ËÀ±´Ö¶õ´Ö¤Îµ®½Å¤Ê´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÄ¹¤¯±¿ÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÚºÇ½ª¹¹¿·¡§2024Ç¯9·î12Æü12»þÂæ¡Û
Source
NASA/JPL - Voyager 1 Team Accomplishes Tricky Thruster Swap
Ê¸¡¦ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô